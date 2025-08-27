Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Caggiani reclamó renuncia de Lereté a la ANV por violar la Constitución

Lereté acusó al presidente Yamandú Orsi de montar una Intendencia para impulsar su candidatura personal", recordó Caggiani.

Lereté está inhibido de realizar manifestaciones políticas.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Por Fabián Tapia

El senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani reclamó la renuncia del director de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) por el Partido Nacional, Alfonso Lereté, quién acusó al presidente Yamandú Orsi de montar una Intendencia (Canelones) "para impulsar su candidatura presidencial”.

"Alfonso Lereté fue recomendado por el Partido Nacional y designado por el Poder Ejecutivo para integrar la Agencia Nacional de Vivienda. En esta entrevista ha realizado valoraciones políticas partidarias que no corresponden con su investidura", señaló Caggiani en un texto publicado en su cuenta de la red X. Sostuvo que de esa manera "ha violado la Constitución y las inhibiciones constitucionales establecidas en el inciso 4 del articulo 77 de la Constitución".

Para el legislador el Partido Nacional "debería solicitar su renuncia". De lo contrario "vamos tener que solicitar al Poder Ejecutivo su destitución inmediata", advirtió.

Polémica por director de ANV

De inmediato el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, salió al cruce de Caggiani para defender a Lereté. "Estimado Daniel, entiendo que pretendas confundir las situaciones pero estás equivocado", escribió en su cuenta de X. Y agregó que Lereté "aun no tomó posesión del cargo, recién a partir de ese momento comienzan las incompatibilidades. No es por ahí".

La respuesta de Caggiani no se hizo esperar. Por la misma vía, publicaciones en la red X, contestó: "Estimado Alvaro, Lereté fue designado por el Presidente de la República como establece el articulo 187 de la Constitución, previa venia de la Camara de Senadores. Por tanto le corresponde cumplir con las obligaciones e inhibiciones que establece la Constitución de la Republica desde ese mismo día. No se puede exigir el cumplimiento de la constitución para unos y mirar para el costado cuando los propios no lo hacen. Te dejo la designación por si no la tienes".

A juicio del legislador frenteamplista "no hay que llamar a ningún organismo, solo hay que leer la constitución. Vos también votaste la venia y ya fue designado. Por tanto le corresponde las inhibiciones del articulo 77 numeral 4 de la constitución. No existe una forma particular de cumplir la constitución para algunos y otras para el resto".

