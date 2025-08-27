Caggiani reclamó renuncia de Lereté a la ANV por violar la Constitución

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DCaggiani/status/1960791210685292835&partner=&hide_thread=false Alfonso Lerete fue recomendado por el Partido Nacional y designado por el Poder Ejecutivo para integrar la Agencia Nacional de Vivienda. En esta entrevista ha realizado valoraciones políticas partidarias que no corresponden con su investidura. Ha violado la constitución y las… https://t.co/VCYCUuQywS — Daniel Caggiani (@DCaggiani) August 27, 2025

Polémica por director de ANV

De inmediato el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, salió al cruce de Caggiani para defender a Lereté. "Estimado Daniel, entiendo que pretendas confundir las situaciones pero estás equivocado", escribió en su cuenta de X. Y agregó que Lereté "aun no tomó posesión del cargo, recién a partir de ese momento comienzan las incompatibilidades. No es por ahí".

Estimado Daniel, entiendo que pretendas confundir las situaciones pero estás equivocado. Alfonso Lereté aun no tomó posesión del cargo, recién a partir de ese momento comienzan las incompatibilidades. No es por ahí. https://t.co/wsDBP4VibZ — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) August 27, 2025

La respuesta de Caggiani no se hizo esperar. Por la misma vía, publicaciones en la red X, contestó: "Estimado Alvaro, Lereté fue designado por el Presidente de la República como establece el articulo 187 de la Constitución, previa venia de la Camara de Senadores. Por tanto le corresponde cumplir con las obligaciones e inhibiciones que establece la Constitución de la Republica desde ese mismo día. No se puede exigir el cumplimiento de la constitución para unos y mirar para el costado cuando los propios no lo hacen. Te dejo la designación por si no la tienes".

Estimado Alvaro, Lereté fue designado por el Presidente de la Republica como establece el articulo 187 de la Constitución, previa venia de la Camara de Senadores. Por tanto le corresponde cumplir con las obligaciones e inhibiciones que establece la Constitución de la Republica… https://t.co/652YANpaXU pic.twitter.com/59bgGuzvIW — Daniel Caggiani (@DCaggiani) August 27, 2025

A juicio del legislador frenteamplista "no hay que llamar a ningún organismo, solo hay que leer la constitución. Vos también votaste la venia y ya fue designado. Por tanto le corresponde las inhibiciones del articulo 77 numeral 4 de la constitución. No existe una forma particular de cumplir la constitución para algunos y otras para el resto".