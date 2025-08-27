Las autoridades de la educación dieron marcha atrás con la idea de emplear cámaras de reconocimiento facial para controlar las asistencias en el liceo de Piriápolis y que fueran cuestionadas por docentes, padres y estudiantes. Así lo confirmó a Caras y Caretas el dirigente de la Federación de Profesores (Fenapes), Andrés Bentancor.
sin vigilancia
ANEP dejó sin efecto uso de cámaras de reconocimiento facial en liceo de Piriápolis
El uso de cámaras en el liceo de Piriápolis formaba parte de un plan piloto de asistencia estudiantil y fue rechazado por la comunidad educativa.