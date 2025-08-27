ANEP dejó sin efecto uso de cámaras de reconocimiento facial en liceo de Piriápolis

A juicio de los docentes, el uso de las cámaras "va en sentido contrario", ya que los estudiantes, en una edad "de alguna forma compleja", "van a tender a alejarse del centro educativo porque no quieren exponerse a que el Estado tenga sus datos".

Incluso, agregó, "en materia de derechos de niños y adolescentes no sabemos hasta dónde no se incurre en un acto que ponga al Estado en aprietos porque padres o referentes adultos de estos estudiantes pueden no dar la habilitación para que se usen los registros".

Cámara en el liceo

El uso de cámaras de reconocimiento facial, bajo el denominado “Proyecto piloto de asistencia estudiantil”, fue dado a conocer por Caras y Caretas el pasado fin de semana. En la ocasión, el periodista Carlos Peláez dijo que “se probarán soluciones de diferentes proveedores”. Se harán pruebas con los usuarios para asegurarse de que el sistema sea fácil de usar y funcione correctamente”.