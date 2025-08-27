Hacete socio para acceder a este contenido

Jefe de Policía de Río Negro fue cesado tras comentarios políticos

El ministro del Interior, Carlos Negro, resolvió la remoción de Sergio Solé. El jefe de Policía de Río Negro había realizado críticas al PN.

El ministro del Interior, Carlos Negro, removió de su cargo al jefe de Policía de Río Negro.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
El jefe de Policía de Río Negro, Sergio Solé, fue cesado de su cargo por resolución del ministro del Interior, Carlos Negro. La medida se adoptó luego de que el jerarca participara en una actividad de la mesa política del Frente Amplio y emitiera declaraciones críticas hacia el Partido Nacional en una radio local.

La cartera emitió un comunicado en el que aclaró que Solé no incurrió en una violación del artículo 77 de la Constitución, dado que la Ley Orgánica Policial establece que las restricciones allí previstas no se aplican a policías retirados.

Sin embargo, el texto señala que el jerarca “realizó manifestaciones políticas que contravienen los lineamientos marcados desde el inicio de la presente gestión”, en los que se establece que jefes departamentales y mandos policiales deben mantener una relación “fluida con la sociedad toda, sin distinciones partidarias”.

Reacciones de los partidos políticos

El Partido Nacional y el Partido Colorado habían solicitado la remoción de Solé, al considerar que su asistencia a una actividad política configuraba una violación de la Constitución.

El caso generó mayor repercusión cuando el jefe policial envió un mensaje a una radio de Fray Bentos mientras era entrevistado el diputado nacionalista Pablo Abdala. Allí sostuvo que “algunos blancos entienden que no violó ninguna norma, pero parece que faltó a la ética”, e hizo referencia a episodios políticos recientes vinculados a dirigentes de ese partido.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, expresó en la red X que Solé “ha violado normas constitucionales y legales” y además incurrió en “comentarios incompatibles con la ética, la prudencia y el respeto” que debe tener la autoridad policial de un departamento.

Por su parte, la departamental del Frente Amplio en Río Negro defendió a Solé. En un comunicado sostuvo que, al estar jubilado, las restricciones legales previstas para funcionarios en actividad no resultaban aplicables a su caso.

