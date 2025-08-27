Jefe de Policía de Río Negro fue cesado tras comentarios políticos

Reacciones de los partidos políticos

El Partido Nacional y el Partido Colorado habían solicitado la remoción de Solé, al considerar que su asistencia a una actividad política configuraba una violación de la Constitución.

El caso generó mayor repercusión cuando el jefe policial envió un mensaje a una radio de Fray Bentos mientras era entrevistado el diputado nacionalista Pablo Abdala. Allí sostuvo que “algunos blancos entienden que no violó ninguna norma, pero parece que faltó a la ética”, e hizo referencia a episodios políticos recientes vinculados a dirigentes de ese partido.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, expresó en la red X que Solé “ha violado normas constitucionales y legales” y además incurrió en “comentarios incompatibles con la ética, la prudencia y el respeto” que debe tener la autoridad policial de un departamento.

Por su parte, la departamental del Frente Amplio en Río Negro defendió a Solé. En un comunicado sostuvo que, al estar jubilado, las restricciones legales previstas para funcionarios en actividad no resultaban aplicables a su caso.