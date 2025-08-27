Orsi y Cosse recibieron a ejecutivos de Google para dialogar sobre centro de datos en Canelones

Además de la infraestructura, la agenda incluyó un punto prioritario: la seguridad digital. En diálogo con la prensa, Cosse destacó que esta primera conversación abre la puerta a posibles acuerdos futuros.

“Fue una reunión para intercambiar ideas sobre temas de ciberseguridad y esperemos que con el tiempo y nuestro trabajo pueda madurar una relación de cooperación que va a ser beneficiosa para todos”, sostuvo la vicepresidenta, subrayando la relevancia del tema en un contexto global marcado por ciberataques, robo de datos y riesgos asociados a la IA.

Inversiones en puerta

El encuentro no se limitó a cuestiones técnicas y estratégicas. Google anunció una inversión de 350.000 dólares destinada a programas comunitarios y de capacitación en habilidades digitales. Estas iniciativas estarán a cargo de organizaciones de la sociedad civil y apuntan a ampliar las oportunidades de formación tecnológica en distintos sectores de la población. La apuesta se inscribe en la visión de la compañía de impulsar un ecosistema digital inclusivo, al tiempo que contribuye al desarrollo local.

Para el gobierno, el acercamiento con Google refuerza su objetivo de convertir a Uruguay en un hub tecnológico regional, un camino que requiere inversión, talento y cooperación internacional. La instalación del centro de datos, la apertura a la innovación en IA y el fortalecimiento de la ciberseguridad son piezas de un mismo engranaje que busca preparar al país para los desafíos de la economía digital.

El rol de actores privados como Google y la voluntad política para generar marcos regulatorios y espacios de colaboración serán determinantes en este proceso. La reunión de este martes fue apenas un primer paso, pero uno que coloca a Uruguay en el mapa de los países que dialogan con las grandes tecnológicas no solo como usuarios, sino como socios estratégicos en la construcción del futuro digital.