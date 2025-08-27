Hacete socio para acceder a este contenido

Política diputada | Río Negro | Partido Nacional

"se robaron la mitad de Artigas"

Diputada del MPP dijo que mensaje del Jefe de Policía de Río Negro "no corresponden al rol que ocupa"

La diputada Julieta Sierra respaldó inicialmente a Solé desde el punto de vista constitucional y se refirió a las apreciaciones de Solé sobre los blancos.

 Diputada Julieta Sierra.
Por Redacción Caras y Caretas

La diputada Julieta Sierra del Movimiento de Participación Popular (MPP) ha reaccionado a la controversia que involucra al jefe de Policía de Río Negro, Sergio Solé. A pesar de haber defendido inicialmente al jerarca, la legisladora ahora cuestiona públicamente los comentarios que Solé realizó sobre el Partido Nacional.

La polémica se desató después de que el Partido Nacional (PN) solicitara la renuncia de Solé, a quien acusan de haber violado la ley por su participación en una reunión del Frente Amplio local. En este contexto, el diputado nacionalista Pablo Abdala estaba siendo entrevistado en el programa "Encarando la mañana" de la FM Impacto en Fray Bentos, cuando Solé envió un mensaje para ser leído al aire.

El mensaje de Sergio Solé

"Espero que le pregunten a Abdala sobre este tema. Me acabo de enterar que algunos blancos entienden que no violé ninguna norma, pero parece que falté a la ética. ¿Es la misma vara ética que midieron a los que mintieron en el Parlamento? ¿los que entraron por el garage de la Torre Ejecutiva? ¿los que rompieron documentos en el piso 11? ¿los que se robaron la mitad de Artigas? ¿los que se metieron 30 ediles en Salto Grande? etcétera, etcétera", leyó el periodista.

Tras este incidente, la diputada Sierra, quien había defendido la participación de Solé en la actividad partidaria argumentando que su condición de oficial retirado lo permitía, se desmarcó de sus últimas declaraciones.

En una publicación en su cuenta de X, Sierra expresó: "Así como di públicamente mi parecer respecto a que no incumplía la Constitución la participación del Jefe de Policía —por su calidad de retirado— en una actividad partidaria puntual para dar un informe. Hoy, por una cuestión de honestidad y respeto, me parece importante dejar claro que no considero que el mensaje enviado corresponda en absoluto en el rol que ocupa" sentenció la legisladora frenteamplista del MPP.

