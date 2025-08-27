Imputan un nuevo delito a Penadés por un caso de violencia privada en 2014

La jueza Marcela Vargas imputó al exsenador nacionalista Gustavo Penadés un nuevo delito, en esta caso por hechos de violencia privada registrados en 2014 en Punta del Este. De esta manera el exlegislador, formalizado por 22 delitos de índole sexual acumula un nuevo cargo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
En la misma audiencia la jueza Vargas accedió, en forma parcial, al pedido de la defensa de Penadés de tener acceso a los mensajes de WhatsApp entre Romina Celeste Papasso y Paula Díaz con las víctimas en su causa, preservando expresamente cualquier elemento que pudiera identificarlos y acotados al año 2023.
Se definió, además, la ampliación de la formalización con respecto a Penadés por un delito de violencia privada por un hecho ocurrido en 2014. Esto fue apelado por la defensa. Los hechos se sucedieron en la zona del puerto de Punta del este entre el exlegislador y un funcionario de la Prefectura Naval que no accedió a los requerimientos.
Con respecto a los chats, la Fiscalía, a cargo ahora de María Ithurralde, entendió que no puede accederse al contenido completo porque eso vulneraría la intimidad de las víctimas. Los defensores, Homero Guerrero y Laura Robatto, habían solicitado el acceso al contenido completo de los celulares de las dos mujeres trans, que fueron incautados en el marco de la causa por una denuncia falsa radicada por Díaz contra el hoy presidente Yamandú Orsi que terminó con Papasso presa.
Exsenador acusado
El próximo 10 de octubre se cumplirán dos años de la imputación del exlegislador por 22 delitos de índole sexual contra menores y se dispuso entonces la prisión preventiva como medida cautelar.
Posteriormente, el 5 de febrero de 2025, la Justicia dispuso que Penadés pasara a cumplir con arresto domiciliario con tobillera electrónica. Una semana después el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno revocó la decisión y Penadés volvió a la cárcel.
El 14 de mayo de 2025, Penadés fue imputado nuevamente por reiterados delitos de violación, corrupción de menores y atentado violento al pudor contra cuatro nuevas víctimas que se sumaron a la causa.
Penadés se encuentra privado de libertad en la unidad n.º 19 de Florida.