Imputan un nuevo delito a Penadés por un caso de violencia privada en 2014

Con respecto a los chats, la Fiscalía, a cargo ahora de María Ithurralde, entendió que no puede accederse al contenido completo porque eso vulneraría la intimidad de las víctimas. Los defensores, Homero Guerrero y Laura Robatto, habían solicitado el acceso al contenido completo de los celulares de las dos mujeres trans, que fueron incautados en el marco de la causa por una denuncia falsa radicada por Díaz contra el hoy presidente Yamandú Orsi que terminó con Papasso presa.

Exsenador acusado

El próximo 10 de octubre se cumplirán dos años de la imputación del exlegislador por 22 delitos de índole sexual contra menores y se dispuso entonces la prisión preventiva como medida cautelar.

Posteriormente, el 5 de febrero de 2025, la Justicia dispuso que Penadés pasara a cumplir con arresto domiciliario con tobillera electrónica. Una semana después el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno revocó la decisión y Penadés volvió a la cárcel.

El 14 de mayo de 2025, Penadés fue imputado nuevamente por reiterados delitos de violación, corrupción de menores y atentado violento al pudor contra cuatro nuevas víctimas que se sumaron a la causa.

Penadés se encuentra privado de libertad en la unidad n.º 19 de Florida.