Política Caggiani | Álvaro Danza |

Danza con lobos

Caggiani salió al cruce de la oposición y dijo que están "persiguiendo" a Danza

El senador Caggiani (FA) respaldó al presidente de ASSE tras el dictamen de la Jutep, que determinó que no existió incompatibilidad entre sus cargos públicos y privados. Acusó a la oposición de actuar con fines políticos.

Daniel Caggiani, senador del FA.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
El senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani se refirió a la polémica que involucra al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, luego de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolviera que “no existe incompatibilidad” entre sus funciones públicas y su labor privada. Pese al fallo favorable, la oposición insistió en sus cuestionamientos, lo que llevó a Caggiani a afirmar que "está persiguiendo al doctor Álvaro Danza”.

El legislador recordó que antes de asumir en ASSE, Danza “consultó a un prestigioso estudio jurídico, al doctor Del Piazzo, que estableció que no había ningún tipo de incompatibilidad ni violación de la Constitución ni de la ley orgánica de ASSE”. Además, destacó que el Senado aprobó por unanimidad su venia, incluyendo a los partidos de la oposición.

Según explicó, tras nuevas consultas jurídicas al Ministerio de Salud Pública y a la propia Jutep, todos los dictámenes coincidieron en que “el doctor Álvaro Danza no violaba ni la Constitución de la República ni el artículo 9 de la ley orgánica de ASSE”. En ese contexto, subrayó que, aun sin estar obligado, Danza “decidió suspender sus responsabilidades privadas para que no se lo siga persiguiendo políticamente”.

Sobre la renuncia de Álvaro Danza

Para Caggiani, la renuncia del jerarca a sus cargos en mutualistas privadas demuestra “su compromiso con la función pública”. “Creo que eso jerarquiza y enaltece su dedicación a la tarea pública. No es común que muchos actores políticos renuncien no solo a responsabilidades, sino también a ingresos importantes para dedicarse a la actividad pública”, señaló.

El senador consideró que, tras el dictamen de la Jutep, “la interpelación promovida por el Partido Colorado y el Partido Nacional no tiene ningún sentido” y pidió “elevar el nivel político”. “No hay ningún tipo de dictamen de algún organismo que diga que lo que ha hecho está mal, o al menos es ilegal o inconstitucional”, afirmó.

Asimismo, recordó que bajo la actual administración de ASSE “se han mejorado los niveles de atención y el acceso a medicamentos”, y que la gestión de Danza enfrenta una situación heredada con “más de 280 millones de dólares de deuda”.

Caggiani también hizo referencia a la reciente decisión de ASSE de rescindir un contrato con el Círculo Católico, que implicaba “unos 10 millones de dólares anuales por el alquiler de camas que se pagaban se usaran o no”. Ese acuerdo se firmó durante la administración anterior, encabezada por Leonardo Cipriani, quien antes de asumir su función pública fue director de esa institución médica.

Danza, cirpiani y la doble vara de la oposición

El legislador planteó la comparación como un ejemplo del doble vara con el que —a su entender— actúa la oposición: “Vaya coincidencia que las anteriores administraciones, por lo menos los integrantes de las administraciones, trabajaron en el Círculo Católico antes de asumir en ASSE y trabajaron después en el Círculo Católico”, ironizó.

Caggiani cuestionó la postura de la oposición y advirtió que, de mantenerse el cuestionamiento político deberían aplicar el mismo rigor dentro de sus propias filas. “Me imagino que sobre esto van a ser por lo menos una comisión de ética dentro del Partido Nacional. Si tienen ese grado de puntillosidad con algunos, supongo que con los propios van a ser más exigentes”, expresó.

"Cada uno se hará responsable de lo que dice"

Consultado sobre las diferencias entre el informe técnico y la resolución final de la Jutep, el senador sostuvo que el organismo “resolvió en función de los informes jurídicos recibidos y emitió un dictamen intachable”.

En cuanto al anuncio del diputado Gerardo Sotelo, de denunciar a la Jutep ante la OEA, respondió con ironía: “No sé, ante las Naciones Unidas, no sé qué va a hacer. La verdad que si no fuera serio sería tragicómico”.

Ante la pregunta de si no era "llamativo" que ahora se cuestionara a Danza cuando su venia fue votada por unanimidad en el Senado, Caggiani expresó: “La verdad que sí. O estudian poco o no hay acuerdo sobre determinados temas, pero cada uno se hará responsable de lo que dice y vocifera públicamente, sobre todo cuando está en juego el honor y la profesionalidad de las personas”, concluyó.

