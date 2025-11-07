Caggiani salió al cruce de la oposición y dijo que están "persiguiendo" a Danza

Sobre la renuncia de Álvaro Danza

Para Caggiani, la renuncia del jerarca a sus cargos en mutualistas privadas demuestra “su compromiso con la función pública”. “Creo que eso jerarquiza y enaltece su dedicación a la tarea pública. No es común que muchos actores políticos renuncien no solo a responsabilidades, sino también a ingresos importantes para dedicarse a la actividad pública”, señaló.

El senador consideró que, tras el dictamen de la Jutep, “la interpelación promovida por el Partido Colorado y el Partido Nacional no tiene ningún sentido” y pidió “elevar el nivel político”. “No hay ningún tipo de dictamen de algún organismo que diga que lo que ha hecho está mal, o al menos es ilegal o inconstitucional”, afirmó.

Asimismo, recordó que bajo la actual administración de ASSE “se han mejorado los niveles de atención y el acceso a medicamentos”, y que la gestión de Danza enfrenta una situación heredada con “más de 280 millones de dólares de deuda”.

Caggiani también hizo referencia a la reciente decisión de ASSE de rescindir un contrato con el Círculo Católico, que implicaba “unos 10 millones de dólares anuales por el alquiler de camas que se pagaban se usaran o no”. Ese acuerdo se firmó durante la administración anterior, encabezada por Leonardo Cipriani, quien antes de asumir su función pública fue director de esa institución médica.

Danza, cirpiani y la doble vara de la oposición

El legislador planteó la comparación como un ejemplo del doble vara con el que —a su entender— actúa la oposición: “Vaya coincidencia que las anteriores administraciones, por lo menos los integrantes de las administraciones, trabajaron en el Círculo Católico antes de asumir en ASSE y trabajaron después en el Círculo Católico”, ironizó.

Caggiani cuestionó la postura de la oposición y advirtió que, de mantenerse el cuestionamiento político deberían aplicar el mismo rigor dentro de sus propias filas. “Me imagino que sobre esto van a ser por lo menos una comisión de ética dentro del Partido Nacional. Si tienen ese grado de puntillosidad con algunos, supongo que con los propios van a ser más exigentes”, expresó.

"Cada uno se hará responsable de lo que dice"

Consultado sobre las diferencias entre el informe técnico y la resolución final de la Jutep, el senador sostuvo que el organismo “resolvió en función de los informes jurídicos recibidos y emitió un dictamen intachable”.

En cuanto al anuncio del diputado Gerardo Sotelo, de denunciar a la Jutep ante la OEA, respondió con ironía: “No sé, ante las Naciones Unidas, no sé qué va a hacer. La verdad que si no fuera serio sería tragicómico”.

Ante la pregunta de si no era "llamativo" que ahora se cuestionara a Danza cuando su venia fue votada por unanimidad en el Senado, Caggiani expresó: “La verdad que sí. O estudian poco o no hay acuerdo sobre determinados temas, pero cada uno se hará responsable de lo que dice y vocifera públicamente, sobre todo cuando está en juego el honor y la profesionalidad de las personas”, concluyó.