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Sociedad niño | Parque Rodó | homicidio

Coautor y cómplices a prisión

Tres personas fueron imputadas por el homicidio del niño de 12 años en las canteras del Parque Rodó

Dos hombres y una mujer fueron imputados este jueves por el asesinato a tiros de un niño de 12 años en las canteras del Parque Rodó el pasado 24 de julio.

Ataque a tiros en el que murió el niño estuvo apuntado a Los Puglia.

Ataque a tiros en el que murió el niño estuvo apuntado a Los Puglia.
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Por Redacción Caras y Caretas

Un operativo realizado el miércoles 26 en las zona de Maroñas tuvo como objetivo detener a 6 personas vinculadas al hecho ocurrido el pasado 24 de julio, en las canteras del Parque Rodó, donde fue asesinado a tiros un niño de 12 años y otras 5 personas resultaron heridas, 4 mayores de edad y un adolescente de 14 años.

El operativo fue desplegado por Investigadores del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos, con el apoyo de otras Direcciones de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN), de la Dirección Nacional de Guardia Republicana (DNGR), la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE) y la Dirección Nacional Policía Científica (DNPC).

La investigación y los allanamientos

En coordinación y bajo la supervisión de la Fiscalía de Homicidios 1º Turno, a cargo de la Dra. Flores, luego de un minucioso análisis de información y tareas de campo lograron recolectar medios de pruebas suficientes, para individualizar al menos 6 personas involucradas en ataque, logrando obtener órdenes de detenciones para 5 hombres y una mujer, por lo que se efectuaron ocho allanamientos.

Allí se lograron las detenciones y se incautaron 4 armas de fuego (1 pistola, 1 revólver y 2 rifles), vainas y municiones, las que serán enviadas a Policía Científica para su pericia, al igual que dos autos.

Las imputaciones por el homicidio del niño de 12 años

Los seis detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado Penal de 33° Turno que dispuso la formalización de un hombre de 20 años por la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso en calidad de coautor.

También fueron formalizadas dos personas, un hombre y una mujer por la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso en calidad de cómplices.

Impóniendosele a las tres personas, la medida cautelar de prisión preventiva, con vencimiento el día 23 de enero del 2027.

Respecto a las tres personas que también habían sido detenidas mediante los operativos, la Justicia dispuso el cede de su detención.

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