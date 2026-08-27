Tres personas fueron imputadas por el homicidio del niño de 12 años en las canteras del Parque Rodó

Allí se lograron las detenciones y se incautaron 4 armas de fuego (1 pistola, 1 revólver y 2 rifles), vainas y municiones, las que serán enviadas a Policía Científica para su pericia, al igual que dos autos.

Las imputaciones por el homicidio del niño de 12 años

Los seis detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado Penal de 33° Turno que dispuso la formalización de un hombre de 20 años por la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso en calidad de coautor.

También fueron formalizadas dos personas, un hombre y una mujer por la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso en calidad de cómplices.

Impóniendosele a las tres personas, la medida cautelar de prisión preventiva, con vencimiento el día 23 de enero del 2027.

Respecto a las tres personas que también habían sido detenidas mediante los operativos, la Justicia dispuso el cede de su detención.