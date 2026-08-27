Un operativo realizado el miércoles 26 en las zona de Maroñas tuvo como objetivo detener a 6 personas vinculadas al hecho ocurrido el pasado 24 de julio, en las canteras del Parque Rodó, donde fue asesinado a tiros un niño de 12 años y otras 5 personas resultaron heridas, 4 mayores de edad y un adolescente de 14 años.
Coautor y cómplices a prisión
Tres personas fueron imputadas por el homicidio del niño de 12 años en las canteras del Parque Rodó
Dos hombres y una mujer fueron imputados este jueves por el asesinato a tiros de un niño de 12 años en las canteras del Parque Rodó el pasado 24 de julio.