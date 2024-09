Cairo: "En los últimos cinco años no se ha podido transformar" la realidad de miles de uruguayos

Los integrantes de estas listas, explicaron desde este sector, fueron elegidos por tener un fuerte perfil social, lo que está en línea directa con el Programa de Gobierno que el Frente Amplio presentó a la ciudadanía.

La lista en Montevideo

La diputada Cairo integrará la Lista 609 en Montevideo, un zona en la que ella ha trabajado especialmente con familias y comunidades de distintos barrios, incluyendo el área metropolitana.

En estas zonas, afirmó Cairo, hay un realidad que rompe los ojos y es necesario trabajar con estas comunidades para brindar soluciones.

Agregó que, a pesar de estar encabezando la lista 609, su trabajo seguirá estando en ayudar a cambiar la realidad de los barrios. “Mi función en el Palacio es una, la cumplo, pero luego tengo una función que para mí es la más importante, que es estar en los barrios, hablar con la gente, ver en qué cosas podemos ayudar, cómo facilitamos a los vecinos su voz, que no se escucha, porque está invisibilizada”.

Cairo también señaló que desde la 609 y el MPP se entiende que para cambiar esta realidad hay que estar inmersa en ella. “Tenemos que trabajar con estos vecinos, tenemos que entender los problemas, cuáles son las dificultades. Y, a partir de ahí, juntos construir la salida”, dijo la diputada.

Las políticas sociales del gobierno

En cuanto a las políticas sociales de este gobierno, Cairo dijo que en un principio se había dicho que iban a terminar con las transferencias, “pero siguieron y hasta en algunos casos aumentaron”, algo que destacó, pero aseguró que no son suficientes.

“Tienen que haber más equipos que trabajen con las familias para acompañar el proceso. Y el proceso no es solamente monetario. Hay problemas en las viviendas que se llueven, hay problemas de salud que no son bien atendidos, hay problemas educativos y trayectorias educativas que se suspenden. Y lo que tienen que hacer los equipos es ayudar a esas familias a hacer ese proceso y si no lo hacemos, no hay solución posible”, explicó Cairo.

Para los próximos cinco años

La diputada contó que ya están trabajando y planificando medidas a tomar en un próximo gobierno. “Estamos trabajando junto a los referentes de los barrios que tomaron un rol muy importante con las ollas populares en época de pandemia, con el trabajo social.

Con esos actores sociales es con los que hay que trabajar. Y nuestro plan es apoyar y contribuir a que ese cambio sea transformador de la situación. Y que los vecinos sean protagonistas de ese cambio”, concluyó la legisladora.