Caja de Profesionales: gobierno dejaría sin efecto cobro de timbres a consultas médicas

Tras conocerse la decisión, la Junta Nacional de Salud (Junasa) expresó su preocupación y solicitó formalmente que fuera revocada. La Caja de Profesionales advirtió que el cobro podría trasladarse a los costos de atención y afectar el acceso de los usuarios a los servicios de salud, incluso en consultas preventivas.

Según se supo en las últimas horas, el Poder Ejecutivo ya tiene decidido anular la medida, al considerar que genera efectos indeseados sobre el sistema sanitario y sobre los usuarios.

Resolución irregular

Asimismo, el director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, dijo a Telemundo (Canal 12) que la resolución fue “irregular en lo formal”, en tanto el directorio de la Cjppu “no está facultado a tomar resolución en cuanto al instrumento de cobro y en cuanto al monto que se le asignó a esta imposición”.

De tal forma, reivindicó que el Poder Ejecutivo “tiene las facultades para revertir” esta resolución, a la que tildó de “sumamente negativa”.

La Caja había defendido el cobro argumentando que se trataba de una facultad prevista en la normativa vigente y de una herramienta necesaria para mejorar sus ingresos. Sin embargo, desde el gobierno se entendió que gravar registros asociados a consultas médicas resultaba inconveniente y podía impactar negativamente en la prestación de servicios de salud.