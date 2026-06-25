Onajpu se reúne con Economía y solicitará aumento adicional en el orden del 3%

Quien ha seguido de cerca este anuncio es la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu). Concretamente, la secretaria general de la organización, Estela Ovelar, señaló que este incremento adicional del 1% que se anunció es el mismo que “se había anunciado el año pasado” en el mes de julio.

En aquel momento, las autoridades del gobierno informaron que se otorgaría un 3% de aumento a las jubilaciones mínimas. Sin embargo, se señaló específicamente que el 2% de ese incremento se establecería a partir de setiembre de 2025 y el 1% adicional desde julio de 2026.

Un incremento adicional por encima de ese 1% que ya se había anunciado fue solicitado por parte de Onajpu en mayo, cuando parte de su directiva se reunió con la cúpula del Ministerio de Economía y Fianzas (MEF). Ovelar reivindicó el hecho de que la organización viene solicitando hace tiempo “aumentos diferenciales”, más concretamente, en el orden del 3%.

Nuevo encuentro

Ahora, el Ministerio de Economía solicitó una nueva reunión a Onajpu. La instancia tendrá lugar en la mañana del jueves en la sede central de la propia cartera. Ovelar subrayó que se esperan “buenas noticias” porque “el invierno es largo, es intenso, y los jubilados y pensionistas realmente no la pasan tan bien”. La secretaria general de la organización hizo referencia principalmente a aquellos que “cobran la mínima y hasta algunos que cobran un poquito más”.

“Recordemos que en el quinquenio anterior se daban a modo de adelanto y después se descontaba en enero, las mínimas cobraban cada vez menos. Para ir recuperando eso, queremos volver a como era antes del 2020, que se daba ese aumento diferencial a las jubilaciones mínimas y después no se descontaba”, detalló Ovelar.

“Ojalá tengamos una respuesta favorable, porque en definitiva esto va en beneficio de la gente”, concluyó en referencia a la reunión con el MEF, sobre la que detalló que, además de un mayor incremento adicional de las prestaciones mínimas, se solicitará bajar los intereses de los préstamos sociales para audífonos, lentes y prótesis.