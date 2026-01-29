Cambio de hábitos: de ahora en más Negro se trasladará siempre con custodia

“Uno de los aspectos que vamos a cambiar son algunos hábitos y conductas que un gobernante o una persona que ocupa un cargo de esta característica de repente tiene que resignar algunos gustos personales como por ejemplo conducir su vehículo”, aseguró.

Por otro lado, analizó que recibió un trato de respeto por parte de los legisladores presentes en la sesión, ya que —según explicó— es una situación “que le puede ocurrir a cualquiera”.

“Sirve como reflexión de tanto los legisladores, mía en lo personal y de la población, de que los reglamentos de tránsito hay que respetarlos a cabalidad porque las muertes en accidentes de tránsito superan a las de los homicidios”, mencionó.

El accidente

El hecho ocurrió el jueves 22 en la esquina de las calles León Pérez y Capitán Basilio Araújo en el barrio Cerrito de la Victoria. Negro no respetó una señal de "Pare" y chocó con un motociclista que cruzaba por su izquierda. El hombre, que circulaba sin casco ni libreta de conducir, sufrió traumatismo en su miembro inferior derecho, con luxación de su cadera y rodilla derecha, sin pérdida de conocimiento. Negro viajaba en su auto, solo y con la libreta de conducir vencida desde setiembre.

El caso fue derivado a la fiscal de Flagrancia de 14 turno, Viviana Maqueira e informó que Negro fue multado por infringir una normal de tránsito al no respetar el cartel de "Pare" y emplazado a renovar su libreta de conducir.