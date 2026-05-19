FA impulsa cambios para ampliar el acceso al empleo y reformar el trabajo nocturno

Según explicó Diverio, la propuesta busca atender una problemática que se repite “a lo largo y ancho del país”, vinculada a las barreras que enfrentan determinados grupos para ingresar al mercado laboral formal. En ese sentido, destacó que el proyecto contempla subsidios de hasta el 80% del salario para las empresas que incorporen trabajadores pertenecientes a estos sectores.

En cuanto al desarrollo parlamentario, este miércoles concurrirá a la comisión correspondiente el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quien expondrá sobre los alcances del proyecto y responderá consultas de los legisladores.

Empleo nocturno

La segunda iniciativa promovida por el oficialismo se enfoca en modificar el régimen actual de compensación por nocturnidad establecido en la Ley 19.313, aprobada en 2015 durante el último tramo del gobierno de José Mujica. La normativa vigente establece una sobretasa mínima del 20% para quienes trabajan en horario nocturno, comprendido entre las 22 y las 6. Sin embargo, para acceder a ese beneficio se exige actualmente cumplir más de cinco horas consecutivas dentro de esa franja horaria.

El proyecto presentado por la bancada del Frente Amplio propone eliminar esa condición y habilitar que la compensación se pague de forma proporcional a las horas trabajadas durante la noche. De esta forma, quienes desempeñen tareas nocturnas durante una, dos, tres o cuatro horas también podrían acceder al beneficio correspondiente.

Diverio sostuvo que la modificación busca corregir una “injusticia” que afecta a un conjunto de trabajadores que hoy quedan excluidos del cobro de la nocturnidad pese a desempeñar parte de su jornada en horarios considerados especialmente exigentes.

La iniciativa cuenta con respaldo técnico del economista, Bruno Giometti, y tiene como antecedente un proyecto similar que obtuvo media sanción en Diputados en 2016, aunque nunca llegó a ser tratado por el Senado.