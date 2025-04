Canelones: ¿qué opinan los candidatos sobre los tributos departamentales?

En tanto, Lereté vinculó la presión tributaria con lo que calificó como “un gasto desorbitante” por parte de la actual administración. Según explicó, los aumentos aplicados a la contribución inmobiliaria responden a la necesidad de financiar una estructura sobredimensionada, con cientos de contratos directos. “Han sido 20 años de mazazos tributarios en prácticamente todas las gestiones”, criticó. Aun así, planteó la posibilidad de revisar el sistema en zonas puntuales del interior del departamento, especialmente aquellas donde los aumentos han sido, según dijo, de hasta un 400 % en los últimos años.

Canelones, "el departamento que menos ingresos recibe por tributos"

Legnani, por su parte, adoptó una posición más moderada. Si bien reconoció que es legítimo revisar algunas zonas del departamento, subrayó que Canelones es el departamento que menos ingresos recibe por tributos per cápita del país. “Tenemos que partir de la base de que somos el departamento que menos ingresos recibe por concepto de tributos per cápita del país: $18. 500 per cápita al año. En el otro extremo está Flores con 53.000 y Maldonado 52.000 ¿Esto implica que no haya que revisarlo? No, por supuesto que siempre estamos abiertos”, afirmó.

Su planteo, sin embargo, apuntó a matizar las críticas y a sostener que las eventuales correcciones deberán evaluarse "caso a caso", sin perder de vista la brecha que existe en relación con otros departamentos.