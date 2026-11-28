El paquete de asistencia incluye también la entrega de canastas alimentarias a través del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) a partir del lunes 30, priorizando a quienes sufrieron una caída abrupta de sus ingresos por no poder completar el mes laboral. Asimismo, los empleados que perdieron su documentación personal durante el siniestro podrán gestionar la renovación gratuita de su cédula de identidad registrándose tanto en el MTSS como en la oficina territorial del Ministerio de Desarrollo Social.

Cursos para los trabajadores

En materia de formación, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) implementará cursos a medida para los trabajadores en seguro de desempleo, diseñados en conjunto con las empresas para actualizar perfiles de cara a la reapertura. Esta medida surge de las instancias tripartitas mantenidas con más de 20 firmas y los sindicatos, donde varias compañías asumieron el compromiso de mantener sus plantillas originales una vez que el shopping retome su actividad.

Durante su jornada en el departamento, Barrios se reunió además con el intendente Guillermo Rodríguez, la gerencia del centro comercial y la Asociación Comercial de Colonia para canalizar las inquietudes de los comerciantes locales. Finalmente, la jerarca adelantó que la Inspección General del Trabajo ya identificó sectores catalogados como "zonas verdes" dentro del edificio, los cuales quedarán habilitados en las próximas horas para iniciar las tareas de recuperación bajo estrictas garantías de seguridad y salud laboral.