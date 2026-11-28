El intendente de Montevideo, Mario Bergara, lamentó que la Junta Departamental resolviera prohibir que los taxis ofrezcan y gestionen viajes a través de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify, aunque sostuvo que la Intendencia de Montevideo (IMM) ahora debe trabajar sobre la base de la normativa aprobada. El jerarca realizó estas declaraciones este viernes tras la votación del jueves en el Legislativo departamental, que contó con el respaldo de toda la bancada del Frente Amplio pese a la postura contraria del jefe comunal.