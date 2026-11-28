Sobre este escenario escribieron Fiona E. Murray, profesora del MIT Sloan y presidenta del Fondo de Innovación de la OTAN, y Constanze Coelsch-Foisner, investigadora del MIT, en una columna publicada el 25 de noviembre en Project Syndicate. Parten de una pregunta concreta. Si tener cadenas más seguras cuesta más, alguien tiene que pagar ese sobreprecio. Abren con la historia de Henry Ford, que en 1927 compró cerca de un millón de hectáreas en la Amazonia brasileña para producir su propio caucho y no depender del monopolio británico y holandés. La plantación nunca rindió lo esperado y se vendió a pérdida. El episodio les sirve para marcar que una empresa sola difícilmente resuelve este problema, y sostienen que frente a gobiernos que usan el comercio como arma la seguridad de los insumos críticos no puede quedar librada a las compañías privadas. Su propuesta tiene tres pasos. El primero es relevar dónde están las vulnerabilidades, incluidas las que se esconden varios proveedores más atrás, y publicarlas con un formato común, como se hace con los balances contables. El segundo es dejar que los mercados y las licitaciones públicas valoren ese riesgo, de modo que aseguradoras y bancos cobren menos a la empresa que corrige sus puntos débiles. El tercero reserva la intervención de las autoridades de seguridad nacional para los casos en que el precio de mercado no alcance.

Para los economistas el planteo describe una falla de mercado. La empresa que compra al proveedor más barato se queda con el ahorro, y si ese proveedor falla el costo lo paga toda la economía. Es una externalidad que el precio no recoge. Para corregirla hay que duplicar proveedores, guardar más inventario o producir más cerca, y ese gasto extra recae en el consumidor a través de precios más altos, en el contribuyente a través de subsidios y compras públicas más caras, o en el accionista a través de una ganancia menor. Las autoras prefieren que el mercado absorba lo que pueda antes de recurrir al fisco.

La perspectiva es según quien lo mire. Desde Estados Unidos y Europa, que tienen espacio fiscal para subsidiar fábricas y comprar caro. La mayoría de los países no lo tiene. Los más pobres reciben el encarecimiento de lo que importan sin haber participado de la decisión y, cuando son proveedores, retienen poco. La República Democrática del Congo sacó en 2025 cerca del 73 % del cobalto del mundo y las empresas de capital local explicaron apenas el 1 % de esa producción, según la misma UNCTAD.

Por qué nos toca por la realidad y riquezas de la región. América del Sur tiene litio, cobre y tierras raras, y por eso las potencias la miran con un interés que no tenían hace diez años. En febrero Argentina firmó con Estados Unidos un acuerdo comercial que la compromete a priorizar a ese país como socio en cobre y litio y a agilizar el ingreso de sus empresas al régimen de incentivos para grandes inversiones. Chile, Bolivia, Perú y Brasil reciben ofertas parecidas de Washington, de Bruselas y de Pekín. La región puede negociar mejor que antes, aunque corre el riesgo conocido de vender el mineral en bruto y comprar después la batería, con el deterioro de los términos de intercambio que eso supone.

Uruguay no tiene minerales críticos, pero está expuesto por los dos lados de su balanza comercial. Exportó bienes por 13.493 millones de dólares en 2025 y China compró el 26 %. Carne, soja, celulosa y lácteos dependen de unos pocos compradores grandes que hoy están enfrentados entre sí. Si la disputa obliga a elegir bando, o si un socio usa el acceso a su mercado como herramienta de presión, un país de este tamaño tiene poco margen para responder. Del lado de las compras el cuadro es similar. Uruguay importa todo el petróleo que refina, los fertilizantes que usa el agro, los vehículos, la maquinaria y buena parte de los medicamentos, y Brasil y China son sus dos proveedores principales. Es tomador de precios en todos esos rubros. Cuando las grandes economías encarecen sus cadenas para hacerlas más seguras, ese sobreprecio llega incorporado a lo que entra por el puerto de Montevideo y se traslada a costos de producción e inflación, sin que el país haya opinado.

Hay también una oportunidad. La Unión Europea, con la que el Mercosur aplica un acuerdo comercial desde el 1° de mayo, y otros compradores están dispuestos a pagar más por proveedores previsibles y por productos cuyo origen se pueda demostrar. Uruguay lleva años de ventaja en trazabilidad ganadera y tiene una matriz eléctrica casi enteramente renovable pero igual falta mucho por reforzar. El mismo relevamiento de proveedores que Murray y Coelsch-Foisner proponen para la industria de defensa se le va a exigir, tarde o temprano, a quien venda alimentos y madera. Por eso el tema no debería quedar en manos de los especialistas en logística. Saber de quién depende el país para su combustible, sus fertilizantes y sus medicamentos, cuánto costaría tener alternativas y qué parte de ese costo puede asumir el presupuesto público es una discusión de política económica. Las potencias ya la están dando y están decidiendo cómo repartir la cuenta. A una economía chica y abierta le conviene hacer sus propios números antes de que le llegue la factura.