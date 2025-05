Carballo: "La oposición busca frenar que el Estado distribuya tierras a gente de trabajo"

“Ese es el tema de fondo”, afirmó el legislador, al referirse al cuestionamiento sobre el rol del INC en el otorgamiento de tierras. “Es un tema que venimos ya desde hace muchísimo tiempo discutiéndolo en el país”, recordó, haciendo referencia a intentos pasados por eliminar el organismo. “Acordate que por allá por el año 92 intentaron cerrar Colonización. Yo me acuerdo cuando en ese momento, como militantes activos dentro del movimiento sindical rural, tuvimos que venir desde Bella Unión, desde Salto y otros lugares a hacer concentraciones en la puerta del Palacio Legislativo para que no se eliminara”.