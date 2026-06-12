En una ceremonia realizada el viernes 12 de junio en el Palacio Estévez, el presidente Yamandú Orsi recibió las cartas credenciales de los embajadores de Portugal, María da Conceição de Sousa Pilar; Palestina, Ahmad Salem Ahmad Alsweis, y Chile, Luz Ebensperger Orrego.
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Orsi recibió cartas credenciales del embajador de Palestina
El presidente Yamandú Orsi recibió las cartas credenciales de los embajadores de Palestina, Ahmad Salem Ahmad Alsweis, Portugal, María da Conceição de Sousa Pilar; y Chile, Luz Ebensperger Orrego.