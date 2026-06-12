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Política Orsi | cartas | Palestina

También de Chile y Portugal

Orsi recibió cartas credenciales del embajador de Palestina

El presidente Yamandú Orsi recibió las cartas credenciales de los embajadores de Palestina, Ahmad Salem Ahmad Alsweis, Portugal, María da Conceição de Sousa Pilar; y Chile, Luz Ebensperger Orrego.

Orsi y el nuevo embajador de Palestina, Ahmad Salem Ahmad Alsweis.

Orsi y el nuevo embajador de Palestina, Ahmad Salem Ahmad Alsweis.

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Por Redacción Caras y Caretas

En una ceremonia realizada el viernes 12 de junio en el Palacio Estévez, el presidente Yamandú Orsi recibió las cartas credenciales de los embajadores de Portugal, María da Conceição de Sousa Pilar; Palestina, Ahmad Salem Ahmad Alsweis, y Chile, Luz Ebensperger Orrego.

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También participaron el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

Las cartas credenciales son documentos a través de los cuales un jefe de Estado nombra embajador a un funcionario diplomático para que lo represente ante su homólogo de otro país.

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