Congreso de Intendentes: Enciso asumió la presidencia y propuso una agenda para el interior.

Uno de los principales planteos realizados por Enciso fue la creación de un mecanismo de financiamiento para la caminería rural. Ante esa propuesta, el mandatario señaló que "quedó abierta una puerta para imaginarnos cosas" y adelantó que el Poder Ejecutivo estudiará la iniciativa junto con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Orsi también afirmó que el fortalecimiento de los recursos públicos depende del crecimiento económico. "La única forma de mejorar la distribución de los recursos públicos es que la torta aumente", expresó, al tiempo que remarcó la importancia de impulsar políticas sostenidas en el tiempo para promover el desarrollo del país.

Al cierre de su intervención, el presidente ratificó la disposición del Ejecutivo a trabajar con los gobiernos departamentales. "Cuenten con el Gobierno Nacional. Mis ministros y ministras están a la orden", expresó.

La agenda de Enciso

En su primer discurso al frente del Congreso de Intendentes, Enciso reconoció la labor de su antecesor, Nicolás Olivera, y destacó las gestiones realizadas para alcanzar acuerdos entre las intendencias y el Gobierno durante la discusión presupuestal.

El intendente de Florida afirmó que buena parte de los asuntos que aborda el Congreso trascienden el ámbito departamental. "Varios temas del Congreso son temas del Gobierno Nacional; son temas del país", señaló.

Como eje de su gestión propuso impulsar un fideicomiso destinado a financiar la infraestructura vial rural, mediante la integración de distintas fuentes de recursos para mejorar la red de caminos utilizada por los sectores agropecuario, forestal y energético.

Al fundamentar esa iniciativa, sostuvo: "¿Por qué no soñar y empezar a hacer cosas diferentes?", al defender la incorporación de nuevas herramientas para fortalecer la infraestructura del interior.

Enciso también advirtió sobre el despoblamiento de las zonas rurales y las desigualdades territoriales, que definió como desafíos estratégicos para el país. En ese marco, planteó la necesidad de desarrollar políticas de largo plazo que favorezcan la inversión, el empleo y el crecimiento en todo el territorio.

Además, incluyó entre sus propuestas una mayor cooperación entre las intendencias, el fortalecimiento de los vínculos internacionales de los gobiernos departamentales, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la atención a los contribuyentes y la posibilidad de desarrollar compras conjuntas de maquinaria entre las administraciones departamentales.