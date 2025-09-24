La Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (OFUCIPE) lamentó el reciente fallecimiento de una persona privada de libertad en el Módulo 1 del Complejo Penitenciario Santiago Vázquez (ex COMCAR). Este suceso se suma a un alarmante incremento de fatalidades y graves incidentes en el sistema penitenciario, lo que para OFUCIPE no son hechos aislados, sino la manifestación de una "crisis estructural".
CÁRCELES
Funcionarios penitenciarios sostienen que homicidio en el exComcar se enmarca en "una crisis estructural"
Funcionarios Civiles Penitenciarios alertan sobre el colapso del sistema y exige medidas inmediatas para frenar la violencia y el deterioro institucional.