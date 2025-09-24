Funcionarios penitenciarios sostienen que homicidio en el excomcar se enmarca en "una crisis estructural".

Según un comunicado emitido por la organización, el sistema de gestión actual ha "colapsado", lo que se evidencia en el hacinamiento, las condiciones de vida precarias y la total ausencia de políticas de rehabilitación e integración social. OFUCIPE advierte que esta situación no solo afecta a las personas privadas de libertad, sino que también impacta gravemente en la seguridad y las condiciones laborales de los funcionarios.