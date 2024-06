Carolina Cosse fustigó idea de sacar militares a la calle para combatir el delito

Durante una improvisada rueda de prensa, algunos de cuyos tramos fueron cubiertos por Telemundo, la precandidata del Frente Amplio (FA) también cuestionó a Álvaro Delgado y sus ideas sobre seguridad.

“Habla de crear un supercomando cuando sigue siendo parte del gobierno”, sostuvo.

Cuádruple homicidio

Respecto a la falta de reacción del presidente Lacalle Pou ante el homicidio del barrio Maracaná dijo que no le preocupa que el presidente no hable del tema sino que no haga. “Más que hable me hubiera gustado que hiciera algo”, subrayó.

Ante la crisis de seguridad “estamos para ayudar”, dijo seguidamente. “A mí no me interesa tener razón, me interesa que haya una estrategia para empezar a dominar el tema de la seguridad”, concluyó.