Casás se va de Marea pero no del Frente Amplio

Casás afirmó que no están dadas las “condiciones” para trabajar de esa manera; “además, yo creo que las bancas son de los sectores y no de las personas, batallar si es él o yo me resulta tonto”, sostuvo. Asimismo, agregó que vuelve a Uruguay “a esperar el proceso judicial”. La legisladora presentó una denuncia contra Marea Frenteamplista como empleador ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y una denuncia penal contra Olmos en Fiscalía, que “puede tardar años” en resolverse, aclaró.

Además Casas dijo al matutino que “hay que tener en cuenta que las personas que son representantes nacionales y están a la espera de un juicio tienen que renunciar a sus fueros”, recordó Casás, y dijo que espera que Olmos “haga lo mismo que siempre dijo que alguien tenía que hacer si se enfrentaba a un proceso judicial, que es renunciar a sus fueros”.