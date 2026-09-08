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Política

para atender la situación

Casmu: acuerdo reduce garantía inicial y condiciona parte del salvataje al aporte de los médicos

La comisión introdujo modificaciones al proyecto original del Gobierno y redijo la garantía al tiempo que impone un aporte de los médicos capitalizadores.

Hubo acuerdo por el Casmu.

Hubo acuerdo por el Casmu.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Frente Amplio (FA) y la oposición alcanzaron este martes un acuerdo para avanzar con el proyecto destinado a atender la situación financiera del Casmu. El entendimiento modifica algunos aspectos de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y establece nuevas condiciones para el acceso de la mutualista al Fondo de Garantía.

Según surge del acuerdo, logrado en la Comisión de Salud integrada con Hacienda de Diputados, el principal cambio está en el monto. El proyecto original habilitaba una garantía de hasta unos US$ 122 millones. El acuerdo establece que el Casmu podrá acceder inicialmente a una garantía equivalente al 90% de esa cifra, aproximadamente US$ 110 millones.

El 10% restante quedará condicionado a que los médicos capitalizadores realicen un aporte de capital. Para acceder al total de la garantía, los socios capitalizadores deberán aportar el equivalente al 8% del monto garantizado, en un plazo máximo de 48 meses.

Negociación

La fórmula surgió de la negociación entre el oficialismo y la oposición. La Coalición Republicana había planteado que los médicos realizaran un aporte mayor, mientras que el Frente Amplio manejaba inicialmente un porcentaje inferior. Finalmente se acordó el 8%.

Otro de los cambios refiere a la conducción de la institución. El proyecto del Poder Ejecutivo establecía que podía objetar, mediante resolución fundada, determinadas designaciones de integrantes de los órganos de dirección y administración de las instituciones que accedieran al Fondo de Garantía. La oposición cuestionó esa potestad y consiguió que fuera retirada del proyecto acordado.

También se establecieron restricciones sobre el destino de los recursos. El acuerdo excluye del plan de reestructura el pago de préstamos no bancarios o parabancarios, de modo que los fondos vinculados a la garantía estatal no sean utilizados directamente para cancelar esas obligaciones.

Mecanismo de seguimiento

El entendimiento incorpora además un mecanismo de seguimiento parlamentario. El Casmu y los ministerios de Salud Pública y Economía deberán informar trimestralmente a la Asamblea General sobre la evolución del proceso de reestructuración.

El acuerdo se produce en el marco de la intervención del Casmu. En julio, el Parlamento aprobó por unanimidad extender la intervención del Ministerio de Salud Pública por hasta dos años, con el objetivo de asegurar la continuidad asistencial de la mutualista.

La asistencia financiera no supone, por sí misma, una solución definitiva a la situación económica del Casmu. El acuerdo establece las condiciones para que la institución pueda acceder al respaldo estatal y avanzar en su reestructura.

El proyecto deberá ser considerado ahora por el plenario de la Cámara de Representantes. El acuerdo alcanzado en comisión busca asegurar los votos necesarios para su aprobación.

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