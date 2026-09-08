Casmu: acuerdo reduce garantía inicial y condiciona parte del salvataje al aporte de los médicos

Negociación

La fórmula surgió de la negociación entre el oficialismo y la oposición. La Coalición Republicana había planteado que los médicos realizaran un aporte mayor, mientras que el Frente Amplio manejaba inicialmente un porcentaje inferior. Finalmente se acordó el 8%.

Otro de los cambios refiere a la conducción de la institución. El proyecto del Poder Ejecutivo establecía que podía objetar, mediante resolución fundada, determinadas designaciones de integrantes de los órganos de dirección y administración de las instituciones que accedieran al Fondo de Garantía. La oposición cuestionó esa potestad y consiguió que fuera retirada del proyecto acordado.

También se establecieron restricciones sobre el destino de los recursos. El acuerdo excluye del plan de reestructura el pago de préstamos no bancarios o parabancarios, de modo que los fondos vinculados a la garantía estatal no sean utilizados directamente para cancelar esas obligaciones.

Mecanismo de seguimiento

El entendimiento incorpora además un mecanismo de seguimiento parlamentario. El Casmu y los ministerios de Salud Pública y Economía deberán informar trimestralmente a la Asamblea General sobre la evolución del proceso de reestructuración.

El acuerdo se produce en el marco de la intervención del Casmu. En julio, el Parlamento aprobó por unanimidad extender la intervención del Ministerio de Salud Pública por hasta dos años, con el objetivo de asegurar la continuidad asistencial de la mutualista.

La asistencia financiera no supone, por sí misma, una solución definitiva a la situación económica del Casmu. El acuerdo establece las condiciones para que la institución pueda acceder al respaldo estatal y avanzar en su reestructura.

El proyecto deberá ser considerado ahora por el plenario de la Cámara de Representantes. El acuerdo alcanzado en comisión busca asegurar los votos necesarios para su aprobación.