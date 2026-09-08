Partido Nacional reclama al Gobierno declarar esencialidad en el puerto

Señaló que la declaración de los nacionalistas surge de la necesidad jurídica, operativa e institucional tras el conflicto que afecta a la terminal de contenedores.

Una declaración de los blancos sostiene que el problema ya pasó de ser sectorial a nacional, y que “no se puede naturalizar que durante tanto tiempo” permanezca “paralizado” uno de los principales motores económicos del país.

Delgado explicó que el Partido Nacional le pide al presidente de la República, Yamandú Orsi, y al gobierno en su conjunto que “actúe” para garantizar el normal funcionamiento de la terminal portuaria y que, en caso de que sea necesario, “sin ambages y sin que le tiemble el pulso, se adopte la esencialidad”.

Sostuvo que el paro que realizan los trabajadores no termina siendo “contra la empresa”, sino que es “contra el gobierno”.

Conflicto en el puerto

TCP y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) negocian desde hace meses un nuevo convenio colectivo para el sector. Entre los principales puntos de discrepancia aparecen la estabilidad laboral y la garantía de jornales. El conflicto se arrastra desde hace meses y acumula más de 30 días de paralizaciones durante este año.

Mientras tanto, la oposición reclama al Poder Ejecutivo que evalúe la declaración de esencialidad ante la continuidad de las medidas.