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Política

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Orsi recibe este miércoles a Delgado y cierra ronda de contactos políticos

El presidente Orsi ya se reunió con los principales referentes de los partidos Colorado e Independiente, Cabildo Abierto y el Frente Amplio.

Orsi recibe este miércoles a Delgado.

Orsi recibe este miércoles a Delgado.

 Gaston Britos / FocoUy
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Cerrando su ronda de encuentros con los referentes de los partidos políticos, el presidente Yamandú Orsi recibe este miércoles al presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. El dirigente blanco ya adelantó que solicitará la declaración de esencialidad en el conflicto portuario.

La reunión con Delgado tendrá lugar a partir de las 14:30, en Torre Ejecutiva. Ambos coordinaron el encuentro telefónicamente.

Cierre de encuentros

Esta reunión es el cierre de encuentros individuales que Orsi mantiene con los principales dirigentes partidarios antes de su viaje a Estados Unidos y de su participación en la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas, cuyo debate general se desarrollará del 22 al 28 de setiembre. El objetivo declarado por Presidencia es intercambiar sobre la posición de Uruguay en materia de política exterior.

Por esta razón, el tema central será la política exterior del país y la ONU.

Orsi busca conocer las posiciones de los partidos antes de definir la intervención de Uruguay ante Naciones Unidas. En las reuniones anteriores surgieron asuntos como la situación internacional, Venezuela, Medio Oriente, integración regional y relaciones exteriores.

Por el puerto

Delgado llega a la reunión después de haber planteado la necesidad de recomponer el clima político. Además, la relación con el Partido Nacional está atravesada por las diferencias sobre Cardama y por las críticas a la administración de Luis Lacalle Pou.

Incluso, adelantó que planteará a Orsi la declaración de esencialidad en el puerto de Montevideo, en medio del conflicto entre los trabajadores y la terminal de contenedores Terminal Cuenca del Plata (TCP).

Según informó Subrayado, Delgado dijo después de la reunión del Directorio blanco de este martes que llevará expresamente ese planteo al presidente. El conflicto ha provocado varios días de paro durante los últimos dos meses y afectó la operativa portuaria.

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