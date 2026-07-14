Manini Ríos: "En principio, vamos a dar los votos para la Rendición de Cuentas"

La Rendición de Cuentas está al rojo vivo luego de que la Coalición Republicana anunciara que no la votará en general. Así las cosas, el Frente Amplio busca los dos votos que le faltan para aprobarla en la Cámara de Diputados. En las últimas horas recibió una buena señal, cuando el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, fue consultado por la postura de su partido sobre el proyecto este lunes en una entrevista con el programa Desayunos Informales de Canal 12. “Así como el año pasado [2025] dimos nuestros votos para que hubiera Rendición de Cuentas, en principio, vamos a dar los votos para la Rendición de Cuentas, pero, previo, vamos a tratar de mejorar el proyecto para que algunas disposiciones sean cambiadas o sacadas, vamos a tratar de que el proyecto sea mejor a nuestro entender”, expresó.
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Manini Ríos agregó que “no votar un proyecto de Rendición de Cuentas, no darle la herramienta que el Poder Ejecutivo pide para llevar adelante sus políticas, es darle en bandeja el argumento para después decir ‘no cumplimos con nuestras promesas de campaña porque la oposición no nos dejó’”. “‘Esta oposición oligarca, imperialista, antipopular’, etcétera, todos esos epítetos que salen solos en el discurso de ciertos sectores, es lo que le estamos dando en bandeja no dándole las herramientas. Hay que tratar de que esas herramientas mejoren”, insistió. Por último, Manini Ríos dijo que “se está tiñendo esto de campaña electoral con tres años de anticipación, y eso no es bueno”.
Las propuestas de Cabildo
Tras la decisión de la Coalición Republicana de no votar la Rendición de Cuentas presentada al Parlamento por el Poder Ejecutivo, la votación quedó partida, con una negativa de 47 votos en la Cámara baja, mientras el Frente Amplio tiene 48. De los restantes cuatro votos, también hubo —en principio— una negativa a excepción de Cabildo Abierto.
Uno de los dos diputados que tiene el partido, Álvaro Perrone, dijo que “hay temas muy sensibles que son las asignaciones a los hogares más pobres y a los niños más pobres”.
De acuerdo con esto, el parlamentario habló en rueda de prensa este lunes y opinó que la promesa de bajar en un 25% la pobreza infantil a través de la Rendición de Cuentas “tiene un titular que está muy bueno, pero que en la práctica está complicado”.
A nivel partidario, Cabildo Abierto espera presentar propuestas para agregar a la redacción del proyecto de ley en futuras negociaciones con el gobierno. Sobre esto, Perrone adelantó que los temas, en principio, “tienen que ver con la realidad de la gente, de la población uruguaya”.
Dentro de las propuestas que entregará Cabildo Abierto estarán incluidas la pobreza infantil, las cooperativas de vivienda y la seguridad, que son temas que tienen “alcance popular, diría”, afirmó el diputado cabildante.