Manini Ríos: "En principio, vamos a dar los votos para la Rendición de Cuentas"

La Rendición de Cuentas está al rojo vivo luego de que la Coalición Republicana anunciara que no la votará en general. Así las cosas, el Frente Amplio busca los dos votos que le faltan para aprobarla en la Cámara de Diputados. En las últimas horas recibió una buena señal, cuando el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, fue consultado por la postura de su partido sobre el proyecto este lunes en una entrevista con el programa Desayunos Informales de Canal 12. “Así como el año pasado [2025] dimos nuestros votos para que hubiera Rendición de Cuentas, en principio, vamos a dar los votos para la Rendición de Cuentas, pero, previo, vamos a tratar de mejorar el proyecto para que algunas disposiciones sean cambiadas o sacadas, vamos a tratar de que el proyecto sea mejor a nuestro entender”, expresó.