Joven de 21 años fue acribillado a balazos mientras se cortaba el pelo en una barbería

El homicidio ocurrió en la tarde de este lunes de en una barbería ubicada en Camino San Fuentes y Los Teros, en el oeste del Cerro de Montevideo, cuando dos hombres llegaron en moto, y uno de ellos -con el rostro cubierto- se bajó y acribilló a tiros al joven de 21 años, que se estaba cortando el pelo.
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Vecinos del barrio escucharon al menos 20 disparos. En efecto, cuando la Policía llegó a la barbería, halló en la escena del crimen al menos 20 casquillos de bala.
Fuentes policiales dijeron a Subrayado que el joven le comentó al barbero que una moto lo había seguido.
El padre de la víctima dijo que su hijo (que no tenía antecedentes penales) vivía a pocos metros de la barbería y que unos meses atrás, el joven había tenido una discusión con algunos vecinos por un tema de animales; caballos, chanchos y perros. El hombre comentó que le habían querido robar alguno de ellos.