Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad joven | balazos | tiros

Lejano oeste

Joven de 21 años fue acribillado a balazos mientras se cortaba el pelo en una barbería

Sobre la tarde de este lunes, un joven 21 años fue asesinado a tiros en un barbería del Cerro por un hombre que llegó en moto y efectuó más de 20 disparos.

Barbería en la que fue asesinado un joven de 21 años.

Barbería en la que fue asesinado un joven de 21 años.

 Captura Telemundo
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El homicidio ocurrió en la tarde de este lunes de en una barbería ubicada en Camino San Fuentes y Los Teros, en el oeste del Cerro de Montevideo, cuando dos hombres llegaron en moto, y uno de ellos -con el rostro cubierto- se bajó y acribilló a tiros al joven de 21 años, que se estaba cortando el pelo.

Vecinos del barrio escucharon al menos 20 disparos. En efecto, cuando la Policía llegó a la barbería, halló en la escena del crimen al menos 20 casquillos de bala.

Fuentes policiales dijeron a Subrayado que el joven le comentó al barbero que una moto lo había seguido.

El padre de la víctima dijo que su hijo (que no tenía antecedentes penales) vivía a pocos metros de la barbería y que unos meses atrás, el joven había tenido una discusión con algunos vecinos por un tema de animales; caballos, chanchos y perros. El hombre comentó que le habían querido robar alguno de ellos.

Temas

Te puede interesar