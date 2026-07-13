Joven de 21 años fue acribillado a balazos mientras se cortaba el pelo en una barbería

El homicidio ocurrió en la tarde de este lunes de en una barbería ubicada en Camino San Fuentes y Los Teros, en el oeste del Cerro de Montevideo, cuando dos hombres llegaron en moto, y uno de ellos -con el rostro cubierto- se bajó y acribilló a tiros al joven de 21 años, que se estaba cortando el pelo.