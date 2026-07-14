Bergara destacó avances que permitirán "acelerar transformación" en la capital

Acelerar el proceso

El intendente aseguró que hay licitaciones en curso con el fin de “acelerar los procesos” y llevar adelante las obras “en los tiempos que la gente necesita” en materia de desarrollo ambiental y movilidad, sin dejar de lado otras tareas que realiza la IM, en espacios públicos, políticas sociales, culturales, productivas, de turismo y otras.

Contribución en 12 cuotas

También Bergara fue consultado sobre la posibilidad de abonar la contribución inmobiliaria en 12 cuotas.

“Nos planteamos que la contribución se pague como todas las cosas en el país, de manera mensual. Estamos trabajando en los aspectos tecnológicos y aspiramos a que, en 2027, se pueda pagar la contribución en 12 cuotas mensuales, que ayude a la planificación financiera de las familias y de la intendencia”, puntualizó.