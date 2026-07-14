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Política

Encuentro

Bergara destacó avances que permitirán "acelerar transformación" en la capital

El intendente de Montevideo se reunió con la Mesa Política del Frente Amplio y destacó acuerdo con Adeom y aprobación de planes por la JDM.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara.

 Dante Fernandez / FocoUy
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El intendente Mario Bergara se reunió este lunes con la Mesa Política del Frente Amplio de Montevideo, donde dio cuentas de su primer año de gestión.

En rueda de prensa, el intendente valoró que el acuerdo con los trabajadores nucleados en Adeom, así como la aprobación de los planes que presentó el gobierno de la capital por parte de la Junta Departamental de Montevideo, permitirán “acelerar la transformación y los cambios en el departamento”.

Esto afectará áreas de prioridad vinculadas a la limpieza, la movilidad y el transporte, subrayó. Bergara apuntó que el foco del rubro presupuestal y los cuatro planes extrapresupuestales está puesto en limpieza y saneamiento, calles y veredas.

Acelerar el proceso

El intendente aseguró que hay licitaciones en curso con el fin de “acelerar los procesos” y llevar adelante las obras “en los tiempos que la gente necesita” en materia de desarrollo ambiental y movilidad, sin dejar de lado otras tareas que realiza la IM, en espacios públicos, políticas sociales, culturales, productivas, de turismo y otras.

Contribución en 12 cuotas

También Bergara fue consultado sobre la posibilidad de abonar la contribución inmobiliaria en 12 cuotas.

“Nos planteamos que la contribución se pague como todas las cosas en el país, de manera mensual. Estamos trabajando en los aspectos tecnológicos y aspiramos a que, en 2027, se pueda pagar la contribución en 12 cuotas mensuales, que ayude a la planificación financiera de las familias y de la intendencia”, puntualizó.

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