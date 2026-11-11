La fortaleza del sistema democrático, la confianza y estabilidad de las instituciones y las capacidades instaladas son las principales ventajas de Uruguay para desarrollar el sector logístico y recibir inversiones, aseguró la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, en la apertura de un nuevo centro logístico a la que asistió el presidente de la República Yamandú Orsi.
Inversión en logística
Orsi participó en inauguración de centro logístico en los accesos
El nuevo centro logístico ubicado cerca de los accesos a Montevideo por la ruta 1, demandó una inversión de 22 millones de dólares de la firma AP Moller-Maersk.