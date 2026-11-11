Orsi participó en inauguración de centro logístico en los accesos

La capacidad para almacenamiento es de 7.000 TEU (unidad equivalente a 20 pies, medida estándar utilizada en los servicios de contenedores).

Además, el espacio incluye 3.200 metros cuadrados techados, que serán utilizados para el manejo y almacenamiento de cargas.

La empresa destacó en la jornada que esta infraestructura fue diseñada para obtener certificados internacionales de cuidado ambiental y eficiencia energética.

Esta compañía se presentó como proveedora de servicios para unos 100.000 clientes y abarca operaciones en casi 130 países.

Por la firma, participaron el presidente para América Latina y el Caribe, Antonio Domínguez; el presidente para la Costa Este, Ricardo Rocha, y los jefes de Ventas, Santiago Larzábal, y de Seguridad, Pablo Carballo.