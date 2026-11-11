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Sociedad Orsi | inauguración |

Inversión en logística

Orsi participó en inauguración de centro logístico en los accesos

El nuevo centro logístico ubicado cerca de los accesos a Montevideo por la ruta 1, demandó una inversión de 22 millones de dólares de la firma AP Moller-Maersk.

Presidente Yamandú Orsi inaugurando nuevo centro logístico.

Presidente Yamandú Orsi inaugurando nuevo centro logístico.
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

La fortaleza del sistema democrático, la confianza y estabilidad de las instituciones y las capacidades instaladas son las principales ventajas de Uruguay para desarrollar el sector logístico y recibir inversiones, aseguró la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, en la apertura de un nuevo centro logístico a la que asistió el presidente de la República Yamandú Orsi.

Además de Orsi y Etcheverry, concurrieron a la inauguración el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez y el director ejecutivo del programa Uruguay Innova, Bruno Gili, entre otras autoridades del Poder Ejecutivo.

La inversión de AP Moller-Maersk en un nuevo centro logístico en los accesos

El nuevo centro logístico demandó una inversión de 22 millones de dólares de la firma AP Moller-Maersk para transformar los 71.000 metros cuadrados que la empresa gestiona en la zona cercana a los accesos a la ruta 1, en Montevideo.

La capacidad para almacenamiento es de 7.000 TEU (unidad equivalente a 20 pies, medida estándar utilizada en los servicios de contenedores).

Además, el espacio incluye 3.200 metros cuadrados techados, que serán utilizados para el manejo y almacenamiento de cargas.

La empresa destacó en la jornada que esta infraestructura fue diseñada para obtener certificados internacionales de cuidado ambiental y eficiencia energética.

Esta compañía se presentó como proveedora de servicios para unos 100.000 clientes y abarca operaciones en casi 130 países.

Por la firma, participaron el presidente para América Latina y el Caribe, Antonio Domínguez; el presidente para la Costa Este, Ricardo Rocha, y los jefes de Ventas, Santiago Larzábal, y de Seguridad, Pablo Carballo.

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