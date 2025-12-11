Hacete socio para acceder a este contenido

Política Ojeda | Fernando Pereira |

Conferencia de prensa

Tras informe jurídico, Ojeda rompió el silencio y trató de "oportunista" a Fernando Pereira

Ojeda defendió su actuación y acusó a Pereira de actuar con oportunismo en el debate por su presunta violación constitucional.

Andrés Ojeda en conferencia de Prensa.

Por Redacción Caras y Caretas

El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, habló por primera vez tras la divulgación del informe jurídico de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, que concluyó que su actuación como abogado no configuraría una violación constitucional. En una conferencia de prensa, agradeció el respaldo recibido en el Senado y cuestionó la postura del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

Ojeda destacó la actitud de los legisladores que integran la Comisión de Constitución, a quienes reconoció por su “moderación, prudencia y respeto” durante el tratamiento del caso. “Nunca estuve tan callado en un lugar donde se hablaba de mí y nunca estuve tan bien defendido”, afirmó, aludiendo al debate del martes en la comisión. Señaló especialmente al senador Caggiani y a los legisladores Silva, Bordaberry, Bianchi y García, a quienes agradeció por lo que consideró un comportamiento “humano y respetuoso”.

En contraste, apuntó directamente contra el presidente del Frente Amplio. “Fue una buena posición, mucho mejor que la del oportunismo de Fernando Pereira. Es todo lo que voy a decir sobre él”, expresó. Agregó que, tras la divulgación del informe, “se les apagó la máquina de humo” y que el episodio dejó un precedente en materia constitucional al demostrar, según él, que “no se puede razonar con el absurdo”.

¿Qué dice el informe?

El informe jurídico elaborado por Fabián Pita, Germán Geis y María José Aznarez concluyó que no correspondería la pérdida inmediata de la banca del legislador. Los juristas sostuvieron que el rol del abogado defensor es considerado una “parte formal” frente a Fiscalía y no un simple gestor de trámites, lo que atenuaría la interpretación de la prohibición prevista en el inciso 2° del artículo 124 de la Constitución. También señalaron que el espíritu original de la norma no contemplaba actuaciones ante el Ministerio Público, dado que la institución fue estructurada con posterioridad a la reforma de 1934.

La controversia se origina en la presentación de un escrito de Ojeda ante Fiscalía pidiendo el reexamen de una causa en la que actúa como abogado. Para algunos sectores, esa acción constituiría la tramitación de un asunto de terceros ante un organismo descentralizado, lo que implicaría la pérdida automática de la banca.

La postura del Frente Amplio

Desde el Frente Amplio, Pereira afirmó más temprano que su fuerza política no pretende que un senador pierda su banca por una decisión mayoritaria interna. Sin embargo, señaló que los informes recibidos por la Mesa Política coinciden en que Ojeda violó la Constitución, aunque difieren en el mecanismo para aplicar la sanción: una resolución por mayoría simple en el Senado, según José Korzeniak, o el uso del artículo 115, que requeriría dos tercios, según Luis Fleitas.

Pereira sostuvo que el punto central era dilucidar si un legislador que ejerce la abogacía puede realizar gestiones para terceros ante organismos descentralizados. “Si puede, no violó la Constitución. Pero hasta ahora no he sentido a ningún dirigente político decir ‘puede’”, remarcó.

