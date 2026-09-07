Pereira: "No tenemos que ser colonia; se precisa la unidad latinoamericana, como planteó Methol Ferré"

"En el gobierno pasado, Lacalle Pou nos convocó a una reunión a todos los líderes, y había fricciones como siempre. Para tratar el transpacífico, y se trataron cuestiones delicadas que nunca salieron de la reunión. Las discusiones locales se pueden trascender para llegar a decisiones comunes", sostuvo el presidente del FA.

"Si la política exterior la vamos a hacer a través de un twit estamos complicados", expresó.

La unidad latinoamericana en contraposición a las políticas coloniales de EEUU

"La política exterior es tener una posición frente a temas que nos están erosionando. Hay una América Latina antes del 3 de enero y otra después. Hay una actitud que nos lleva a pensarnos como país en relación al poder que ha colocado Estados Unidos en el continente", explicó.

Pereira manifestó que "la paz es un tema fundamental" y debe "seguir siendo así" en el continente. Por ejemplo, dijo que hay "dar señales de que el pueblo cubano merece que entre combustible, alimentos, que no tengan esa circunstancia de bloqueo, condenable y rechazado por gobiernos que no defendían el proyecto cubano, pero defienden la no injerencia".

Respecto al reciente acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela expresó que "es un tema doloroso, casi de colonialismo".

"A mi me duele mucho que este pasando en América Latina, pero es un acuerdo de dos países, no me gustará como no me gustan muchas cosas. Es un tema de explotación petrolera, no de elecciones libres, la intervención de principio de año. No se trata de tener un modelo democrático de más calidad en Venezuela, sino de un asunto económico", manifestó.

Sobre este tema,el presidente del FA se refirió a el expresidente: "Lacalle Pou demoró un rato largo en preocuparse por la democracia en Venezuela. Demoró nueve meses del secuestro del presidente Maduro".

"Lo que estaba detrás del ataque explícitamente es extraer petróleo y otros minerales que hay en Venezuela", sostuvo.

Pereira dijo compartir los mensajes de Gustavo Petro y Lula Da Silva sobre que "no tenemos que ser colonia" de ningún país. "Se precisa la unidad latinoamericana, como planteó -Alberto- Methol Ferré", concluyó.