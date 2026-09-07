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Sindicales trabajadores |

por el puerto

Trabajadores portuarios inician paro por tiempo indefinido; TCP duda de guardia gremial

La empresa considera insuficiente la guardia gremial dispuesta por los trabajadores y sostiene que su propuesta es definitiva; Supra mantiene la medida.

Operativa portuaria complicada por paro de los trabajadores de TCP.

Operativa portuaria complicada por paro de los trabajadores de TCP.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Fabián Tapia

Los trabajadores de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo se declararon en paro por tiempo indeterminado, pero manteniendo una guardia gremial. Por su parte, la empresa considera insuficiente la guardia dispuesta por el sindicato y sostiene que su propuesta de convenio es definitiva.

Mientras tanto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, consultado sobre el pedido de esencialidad desde la oposición, sostuvo que "los senadores tienen la libertad de opinar y nosotros, en todo caso, responder".

A la salida de su reunión con la Comisión de Presupuesto del Senado, Castillo habló con la prensa y explicó que Uruguay se rige por la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con respecto a la salud, la seguridad y la vida, y que "no implica directamente estar involucrado para un caso de una huelga, una situación de conflicto en la actividad portuaria; son cosas que después hay que ir valorando por su extensión y su implicancia".

Operativa limitada en el puerto

Por su parte, la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) advirtió que la operativa limitada que se mantiene en el Puerto de Montevideo está provocando perjuicios a la terminal, sus clientes y a toda la cadena logística. Al mismo tiempo, anunció que analizará eventuales acciones legales para determinar responsabilidades por las pérdidas ocasionadas por las medidas sindicales.

El sindicato resolvió este lunes mantener el paro y la guardia gremial por tiempo indeterminado, luego de una jornada que comenzó con la paralización de actividades a las 10:00 y continuó con reuniones sectoriales y una asamblea general de carácter resolutivo. La medida afecta a la terminal especializada en contenedores, pero no implica la paralización completa de toda la actividad portuaria.

TCP cuestionó las características de la guardia gremial definida por el sindicato. Según la empresa, la dotación establecida permite atender un buque con un solo equipo asignado a una grúa, con un rendimiento de entre ocho y 10 contenedores por hora. Además, no habría trabajadores destinados a la playa de contenedores vacíos, lo que impide el ingreso y retiro de ese tipo de unidades.

La guardia definida unilateralmente por el sindicato resulta insuficiente para garantizar la continuidad operativa de la terminal”, sostuvo la empresa. TCP afirmó que esta situación genera “importantes daños y perjuicios” y señaló que analizará las acciones legales que correspondan para determinar responsabilidades.

La empresa también ratificó que no modificará nuevamente su propuesta de convenio colectivo. Según TCP, el planteo fue reformulado en sucesivas oportunidades e incorporó mejoras a partir de los reclamos de los trabajadores. Por esa razón, sostiene que la propuesta quedó establecida “en términos definitivos” y que no existen posibilidades de introducir nuevas modificaciones.

Sindicato insiste

La posición empresarial contrasta con la del sindicato, que acusa a TCP de no negociar de buena fe y reclama la reanudación de las negociaciones para alcanzar un nuevo convenio colectivo.

Entre los principales puntos de discrepancia aparecen la estabilidad laboral y la garantía de jornales. El conflicto se arrastra desde hace meses y acumula más de 30 días de paralizaciones durante este año.

Mientras tanto, la oposición reclama al Poder Ejecutivo que evalúe la declaración de esencialidad ante la continuidad de las medidas.

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