Trabajadores portuarios inician paro por tiempo indefinido; TCP duda de guardia gremial

Operativa limitada en el puerto

Por su parte, la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) advirtió que la operativa limitada que se mantiene en el Puerto de Montevideo está provocando perjuicios a la terminal, sus clientes y a toda la cadena logística. Al mismo tiempo, anunció que analizará eventuales acciones legales para determinar responsabilidades por las pérdidas ocasionadas por las medidas sindicales.

El sindicato resolvió este lunes mantener el paro y la guardia gremial por tiempo indeterminado, luego de una jornada que comenzó con la paralización de actividades a las 10:00 y continuó con reuniones sectoriales y una asamblea general de carácter resolutivo. La medida afecta a la terminal especializada en contenedores, pero no implica la paralización completa de toda la actividad portuaria.

TCP cuestionó las características de la guardia gremial definida por el sindicato. Según la empresa, la dotación establecida permite atender un buque con un solo equipo asignado a una grúa, con un rendimiento de entre ocho y 10 contenedores por hora. Además, no habría trabajadores destinados a la playa de contenedores vacíos, lo que impide el ingreso y retiro de ese tipo de unidades.

“La guardia definida unilateralmente por el sindicato resulta insuficiente para garantizar la continuidad operativa de la terminal”, sostuvo la empresa. TCP afirmó que esta situación genera “importantes daños y perjuicios” y señaló que analizará las acciones legales que correspondan para determinar responsabilidades.

La empresa también ratificó que no modificará nuevamente su propuesta de convenio colectivo. Según TCP, el planteo fue reformulado en sucesivas oportunidades e incorporó mejoras a partir de los reclamos de los trabajadores. Por esa razón, sostiene que la propuesta quedó establecida “en términos definitivos” y que no existen posibilidades de introducir nuevas modificaciones.

Sindicato insiste

La posición empresarial contrasta con la del sindicato, que acusa a TCP de no negociar de buena fe y reclama la reanudación de las negociaciones para alcanzar un nuevo convenio colectivo.

Entre los principales puntos de discrepancia aparecen la estabilidad laboral y la garantía de jornales. El conflicto se arrastra desde hace meses y acumula más de 30 días de paralizaciones durante este año.

Mientras tanto, la oposición reclama al Poder Ejecutivo que evalúe la declaración de esencialidad ante la continuidad de las medidas.