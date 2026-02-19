Hacete socio para acceder a este contenido

Política abogado | Pablo Carrasco | Ana Iewdiukow

Conexión Ganadera

Abogado de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, anunció que no aceptarán proceso abreviado e irán a juicio

Jorge Barrera, abogado del matrimonio Carrasco Iewdiukow, explicó que van a ir a un juicio oral y público porque "es lo que le da garantías a todas las partes".

Por Redacción Caras y Caretas

El abogado penalista Jorge Barrera, a cargo de la defensa de los exdirectores de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow, anunció el pasado miércoles que los imputados -por estafa y lavado de activos- no aceptarán un proceso abreviado con el fiscal y sí irán a un juicio oral y público.

Esperarán el juicio de Conexión Ganadera

"Mis patrocinados están en prisión preventiva a la espera del juicio", aseveró el penalista en rueda de prensa.

"Nosotros hemos sido muy claros y contundentes en que no vamos a ir por ningún camino extraprocesal, ni nos ha sido ofrecido ni vamos a aceptar ningún acuerdo abreviado, vamos a ir a un juicio oral y público que es lo que le da garantías a todas las partes", explicó Barrera

El abogado añadió: "Hay una acusación fiscal que va a prorrogarse tal cual ha sido ya sentenciado, hasta julio del año 2027. Allí nosotros hemos dicho con toda claridad que estas instancias tienen el efecto de poder esclarecer dos cosas: primero, si existió o no delito; en segundo lugar quiénes son los responsables y, en tercer lugar poder establecer también si hay responsabilidad, qué grado de responsabilidad y qué grado de pena puede tener cada uno de los partícipes".

