El abogado penalista Jorge Barrera, a cargo de la defensa de los exdirectores de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco y su esposa Ana Iewdiukow, anunció el pasado miércoles que los imputados -por estafa y lavado de activos- no aceptarán un proceso abreviado con el fiscal y sí irán a un juicio oral y público.
Conexión Ganadera
Abogado de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, anunció que no aceptarán proceso abreviado e irán a juicio
Jorge Barrera, abogado del matrimonio Carrasco Iewdiukow, explicó que van a ir a un juicio oral y público porque "es lo que le da garantías a todas las partes".