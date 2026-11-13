Cayó la pobreza monetaria por municipios y la inseguridad alimentaria en el país

En los municipios A, D y F —este último abarca la zona de Jardines del Hipódromo, Bañados de Carrasco y Villa García— sigue preocupando la pobreza en cantidad y porcentaje. Sin embargo, hay una caída registrada, por ejemplo, en el Municipio A, donde es del 38 % en hogares con niños, niñas y adolescentes, mientras que en el Municipio CH —barrios Pocitos, Punta Carretas, Buceo, Villa Dolores y Larrañaga— la pobreza se ubica en 1,8 %, es decir, “20 veces más alta a solo unos 30 km de distancia”.

“Las distintas realidades expresan la segregación espacial de la población en relación a la pobreza y en relación al acceso de bienes culturales y servicios, pero en este año y medio se registraron caídas de más de 50 %”. Núñez ejemplificó con lo que sucede en el Municipio E, que abarca los barrios de Malvín Norte, Barra de Carrasco, donde se registra pobreza, pero también ese mismo municipio abarca barrios como Carrasco y Malvín. Siguen preocupando —continuó— los municipios D, F, G —barrios Colón, Melilla, Peñarol— y A, mientras que el Municipio B —que abarca Ciudad Vieja, Centro, Palermo, Parque Rodó, La Comercial y Tres Cruces— y CH son los menos afectados por la pobreza.

A mediados de octubre, Núñez había analizado la cantidad de personas pobres en Uruguay, a partir de los registros del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), comparando el primer semestre de 2026, de 17,7 % a 14,8 %, es decir, que se registran 102 mil pobres menos, pasando de 617 mil en 2025 a 515 mil en 2026. Esto es, dijo Núñez, que en un año uno de cada seis pobres dejó de serlo. Al respecto de cómo se comporta la pobreza entre los municipios de Montevideo, Núñez indicó que “los datos del primer semestre de 2026, en comparación con el primer semestre de 2025, en Montevideo para la pobreza general, la pobreza en niñas, niños y adolescentes de 17 años o menos (NNA) y la pobreza en mayores de 18 años o más medidos para cada uno de los ocho municipios del departamento son estimaciones basadas en las Encuestas Continuas de Hogares 2025 y 2026 (ECH 2025 y ECH 2026) del Instituto Nacional de Estadística (INE)”.

El economista sostuvo que “tenemos enormes caídas en casi todos los niveles de pobreza y en seis de los ocho municipios. Además, esa caída se concentra en aquellos municipios donde la incidencia de la pobreza es mayor, por lo cual esta disminución está distribuida territorialmente en aquellos lugares con peores realidades socioeconómicas”. En cuanto a los municipios B y C se registra, sin embargo, un aumento de la pobreza que Núñez subrayó puede calificarse de leve porque “hay que tener en cuenta que el Municipio B, aunque registre tal aumento, tiene un nivel de pobreza inferior a cualquiera de los 18 departamentos del interior del país. El caso del Municipio C está alineado con los tres departamentos que tienen menor pobreza del país que son Flores, Maldonado y Colonia, y por eso también se puede considerar leve el crecimiento de la pobreza registrado.

La caída de la pobreza detallada

Las mayores caídas absolutas en niños, niñas y adolescentes se registran en Municipio A, que fue -16,4 %; en el Municipio F, que fue -15,1 %; en el Municipio E, que fue -13,5 %, y en el Municipio D, que fue -11,5 %. Las mayores caídas absolutas en mayores de 18 años han sido en Municipio D, que fue -13,5 %; en el Municipio E, que fue -5,2 %, y en el Municipio D, que fue -2,9 %. En tanto, las mayores caídas relativas en niños, niñas y adolescentes (la variación relativa expresa el incremento o la caída porcentual de la pobreza) han sido en Municipio E, que fue -57 % (bajando casi seis de cada diez); en el Municipio A, que fue -30 % (bajando tres de cada diez); en el Municipio F, que fue -29 % (casi tres de cada diez), y en el Municipio D, que fue -26 % (bajando más de uno de cada cuatro). Asimismo, las mayores caídas relativas en mayores han sido en Municipio E, que fue -57 % (casi seis de cada diez); en el Municipio F, que fue -44 % (más de cuatro de cada diez), y en el Municipio CH, que fue -21 % (más de dos de cada diez).

Baja en la inseguridad alimentaria

La inseguridad alimentaria bajó 4 puntos porcentuales en hogares con niños menores de 6 años del quintil más bajo de ingresos. Más precisamente, en 2025 se ubicaba en 18,9 %, mientras que en 2026 se ubica en 14,8 %, registrando una baja de 4,1 %, a través de datos del Mides. Núñez señaló que “la inseguridad alimentaria puede experimentarse en distintos grados de severidad, asociados a diferentes niveles de dificultad de acceso a los alimentos. El primer grado, caracterizado como leve, representa preocupación por no poder acceder a suficientes alimentos o dificultades de acceso a alimentos que se consideran nutritivos. Cuando se experimenta inseguridad alimentaria moderada comienza a comprometerse la cantidad de alimentos consumidos y en la inseguridad alimentaria grave las personas pasan todo un día sin comer”.

El economista se refirió a la baja en la inseguridad alimentaria registrada por el INE: “La red de cuidados que se está desarrollando este año y medio está ayudando mucho a bajar la pobreza, aunque sigue habiendo 15 % de pobres con inseguridad alimentaria pero, sin embargo, esta caída se condice con la pobreza monetaria analizada en octubre”. Según los datos registrados, la baja más importante detectada interanual se ubicó en los hogares con menores de 6 años, donde se registró una baja de 4 puntos entre 2025 y 2026. Los datos muestran que en el quintil 1 la inseguridad alimentaria el año pasado se ubicaba en 33 %, siendo que en 2026 es de 31 %.