Cecilia Cairo: "La renuncia fiscal se traduce en vivienda y trabajo"

Cecilia Cairo indicó que la Ley de Vivienda Promovida no tiene el objetivo de resolver los problemas de vivienda que tiene Uruguay.

Para acceder al crédito que otorga el Banco Hipotecario, un núcleo familiar debe percibir 84 mil pesos, pero desde ya se sabe que para la cuota a pagar para viviendas del BHU se requiere un nivel de ahorro que no se alcanza fácilmente. La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, respondió a Caras y Caretas sobre la cantidad de personas que no tienen cómo ahorrar para acceder a un crédito y sobre las personas que viven en viviendas precarias. “Aún estamos analizando los resultados del censo porque tenemos el problema de que aún el Instituto Nacional de Estadística no finalizó el análisis sobre cuántas personas exactamente viven en la extrema pobreza”.