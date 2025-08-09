Una pareja de ladrones fue detenida por el robo a la casa del intendente Francisco Legnani

En su caso, el juez dispuso 18 meses de libertad a prueba y la realización de trabajos comunitarios durante 6 meses.

Pareja de ladrones

El hecho se produjo el sábado 2 de agosto cuando la pareja de ladrones saltó el muro de la vivienda del intendente y se introdujo a la casa por una de las ventanas para llevarse una televisión de 50 pulgadas, dos garrafas y otros objetos mientras la familia se había ido de la vivienda, entre las 10 y las 13 horas.

El hombre cuenta con antecedentes penales por copamiento y hurto, además de una anotación como menor por intento de homicidio.

Las detenciones se produjeron en Malvín Norte y Jardines del Hipódromo.