Una pareja de ladrones fue detenida por el robo a la casa del intendente Francisco Legnani

La policía logró capturar a los autores del robo en la casa del intendente de Canelones, Francisco Legnani, ocurrido días atrás. Se trata de un hombre de 30 años con antecedentes penales y una mujer de 25, los que fueron detenidos en distintos barrios de la ciudad de Montevideo.
Según informó Subrayado, la Justicia imputó al hombre por hurto especialmente agravado y fue enviado a prisión preventiva por 90 días, aunque la Fiscalía adelantó que lo seguirá investigando.
La mujer, por su parte, fue condenada como coautora de hurto especialmente agravado, en reiteración real, con un delito continuado de hurto, como autora.
En su caso, el juez dispuso 18 meses de libertad a prueba y la realización de trabajos comunitarios durante 6 meses.
Pareja de ladrones
El hecho se produjo el sábado 2 de agosto cuando la pareja de ladrones saltó el muro de la vivienda del intendente y se introdujo a la casa por una de las ventanas para llevarse una televisión de 50 pulgadas, dos garrafas y otros objetos mientras la familia se había ido de la vivienda, entre las 10 y las 13 horas.
El hombre cuenta con antecedentes penales por copamiento y hurto, además de una anotación como menor por intento de homicidio.
Las detenciones se produjeron en Malvín Norte y Jardines del Hipódromo.