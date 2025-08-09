Paliza en el Campeón del Siglo: Peñarol goleó tres a cero a Nacional en el clásico

Nacional desconcertado

Peñarol y Nacional jugaron un clásico sin público a causa del fallo de la Comisión Disciplinaria de fecha 16 de julio de 2025 en el marco de la final del Torneo Intermedio de 2025 en el que fue herido de gravedad un policía en la tribuna América del Estadio Centenario por una bengala lanzada desde la Colombes

Pese a las tribunas vacías, Peñarol hizo hacer pesar la localía y consiguió un triunfo que lo dejó a tres puntos en la Anual y le permitió sacarle seis unidades de ventaja en el último torneo del año. Nacional apareció desconcertado mostrando su peor versión desde que lo conduce Pablo Peirano.

El partido fue arbitrado por Javier Burgos Martín Soppi, Alberto Píriz y Federico Arman a nivel de cancha, mientras que Diego Dunajec, Yimmy Álvarez y Héctor Bergaló estuvieron en el VAR.

Si bien el encuentro se desarrolló sin público general, la Policía Nacional definió un plan integral de seguridad orientado a prevenir posibles desórdenes y garantizar el normal desarrollo del evento deportivo, tanto en el entorno del estadio como en otros puntos estratégicos de Montevideo, para el cual se destinaron en general unos 150 efectivos.