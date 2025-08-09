Impuesto a los ricos: un sector de la oposición quiere escuchar la propuesta del Pit-Cnt

“Quiero que vengan a explicar el tema, por lo menos debemos a escucharlos. Uno puede estar de acuerdo o no, pero en el Pit-Cnt hay gente muy formada y con muchos estudios que hablan de economía desde su visión con conocimiento”, expresó el diputado en una entrevista con el programa Al Weso.

La posición de Cabildo Abierto

“Si desde Cabildo Abierto decimos que hay que hacer una reforma tributaria, (y promovemos) el IVA personalizado y el impuesto mínimo global, debemos a escuchar esto y vamos a tratarlo”, agregó.

Perrone defendió su postura de escuchar al Pit-Cnt y lo hizo argumentando que Uruguay enfrenta problemas fiscales que debe resolver.

“Tenemos problemas, se recauda de forma injusta en el caso del IVA, y si hay espacio para discutir vamos a discutir la propuesta del Pit-Cnt. Tal vez si vienen y no nos convencen, comprobaremos que no hay evidencia como dice el ministro Oddone o bien que los estudios no avalan con seriedad la propuesta que se pretende llevar adelante, y en ese caso diremos que no estamos de acuerdo. Pero hay que escuchar”, concluyó.