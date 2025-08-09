Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Plan Invierno |

Plan invierno

Refuerzan la atención en salud bucal para personas vulnerables

En el contexto del Plan Invierno y la emergencia por el frío, la Intendencia de Montevideo reforzará la atención en salud bucal.

Por Redacción Caras y Caretas

En el marco del Plan Invierno y la emergencia por la ola de frío, la Intendencia de Montevideo, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública, ASSE y la Facultad de Odontología de la UDELAR, ha puesto en marcha una estrategia integral de salud bucal para personas en situación de calle y alta vulnerabilidad.

Esta iniciativa conjunta tiene como objetivo brindar atención odontológica urgente y continuada a una de las poblaciones más desatendidas de la ciudad.

Detalles de la atención

Durante un período estimado de 30 a 45 días, se desplegarán consultorios móviles de forma progresiva en dos centros de contingencia estratégicos:

  • La Escuela Nacional de Policía

  • La antigua terminal del Aeropuerto Internacional de Carrasco

En estos puntos, los profesionales realizarán un relevamiento clínico inicial, planificarán tratamientos a largo plazo y, lo más importante, ofrecerán atención prioritaria para urgencias bucodentales.

Ampliación del Plan Invierno

Además de la atención odontológica, la Intendencia de Montevideo ha reforzado los dispositivos de asistencia. A los refugios habituales del Plan Invierno, se suman dos nuevos centros en Montevideo y los espacios del MIDES, que actualmente atienden a unas 1,800 personas.

En total, más de 2,800 personas en situación de calle o alta vulnerabilidad han recibido alojamiento y asistencia en distintos puntos del país, incluyendo todas las capitales departamentales.

