En el marco del Plan Invierno y la emergencia por la ola de frío, la Intendencia de Montevideo, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública, ASSE y la Facultad de Odontología de la UDELAR, ha puesto en marcha una estrategia integral de salud bucal para personas en situación de calle y alta vulnerabilidad.
Plan invierno
Refuerzan la atención en salud bucal para personas vulnerables
