Ejecutivo no tiene pensado vetar la ley de eutanasia que se votará en Diputados

La cuestión dividió a las bancadas legislativas y generó debate más allá de las fuerzas políticas. Ahora, con un nuevo proyecto llamado “muerte digna”, la discusión vuelve a la agenda parlamentaria con mayores posibilidades de avanzar.

Fuentes del gobierno de Yamandú Orsi, indicaron indicaron en las últimas horas que no está previsto vetar la ley en caso de ser aprobada. “Nunca se habló de veto”, afirmaron.

CEU contrario a la ley

Por otra parte, la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) se reunió el miércoles con el presidente Orsi para dialogar sobre el proyecto. El secretario de la CEU, Heriberto Bodeant, expresó que reiteraron la posición contraria del organismo y que durante el encuentro se puso énfasis en promover alternativas.

“El presidente nos escuchó con mucho respeto y hablamos de poner el énfasis en las alternativas, en el cuidado y en fomentar mucho más los cuidados paliativos que este otro camino”, señaló Bodeant, secretario de la CEU.

El proyecto

Ahora la iniciativa lleva el nombre de proyecto de ley “sobre muerte digna”, y en su artículo primero dispone que tiene como objeto “regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir en las circunstancias que ella determina”.

Tendrán derecho a la eutanasia todas las personas mayores de edad “psíquicamente aptas” que “cursen la etapa terminal de una patología incurable e irreversible”. También aquellas que, como “consecuencia” de dichas condiciones de salud, “padezcan sufrimientos que les resulten insoportables”. “En todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida”, añade el segundo artículo de la norma.

El segundo artículo también determina que su muerte se produzca “de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”.

Asimismo, indica que podrán solicitar la eutanasia los ciudadanos uruguayos naturales o legales “y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República”.

En el cuarto artículo del proyecto de ley se dispone el procedimiento por el cual se realizará la eutanasia, de cuyo cumplimiento “se dejará constancia en la historia clínica del paciente”.