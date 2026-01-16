Charles Carrera cruzó a la oposición por las visas: "Le dieron el pasaporte a un narco"

Haciendo la vista gorda

"También hacen la vista gorda ante un dato político clave: los únicos países de América Latina incluidos en este listado son Brasil, Colombia y Uruguay, todos con gobiernos de izquierda", indicó el exlegislador en un texto publicado en su cuenta de X.

Hizo alusión a una nota del portal El Observador que indica que "la cantidad de visas laborales que solicita Uruguay es ínfima", por lo que reflexiona que "no existe fundamento técnico ni estadístico que justifique la medida, lo que reafirma su carácter arbitrario y discriminatorio".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChCarreraLeal/status/2012205814899962267&partner=&hide_thread=false Mientras el gobierno negocia con EEUU para sacar a Uruguay de la lista, la oposición elige criticar, pero olvidan que hasta hace poco gobernaron y le entregaron un pasaporte a un narco.



Visas y cuestionamientos

Concluye con una reflexión en torno a la defensa de los intereses del país al señalar que "en un continente donde EEUU vuelve a aplicar injerencia bajo la Doctrina Monroe, defender el interés nacional debería estar por encima de cualquier politiquería barata".

Una vez conocida la lista del Gobierno de EEUU, la oposición no se ahorró calificativos. Desde que el embajador "estaba papando moscas" (Felipe Schipani dixit) hasta "vergüenza" por integrar la lista fueron algunos de los cuestionamientos.