Charles Carrera cruzó a la oposición por las visas: "Le dieron el pasaporte a un narco"

El exsenador frenteamplista Charles Carrera recordó que la actual oposición, cuando era gobierno, le entregó un pasaporte a un narco, aludiendo al caso del documento que el gobierno de Luis Lacalle Pou le entregará al narcotraficante Sebastián Marset. Carrera respondió así a las críticas de la oposición al Gobierno de Yamandú Orsi por la suspensión de visas en EEUU.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Al comienzo de esta semana se conoció que el gobierno de Donald Trump incluyó a Uruguay en una lista de países a los cuales se les suspendió la entrega de visas para inmigrantes con el argumento de que abusaban de los beneficios que ese país otorgaba. La decisión fue aprovechada por la oposición blanqui-colorada para cuestionar la política exterior del gobierno.
Respondiendo a esas críticas, Carrera, que se desempeña como coordinador político de las bancadas del Movimiento de Participación Popular (MPP), recordó que "mientras el gobierno negocia con EEUU para sacar a Uruguay de la lista, la oposición elige criticar, pero olvidan que hasta hace poco gobernaron y le entregaron un pasaporte a un narco".
Haciendo la vista gorda
"También hacen la vista gorda ante un dato político clave: los únicos países de América Latina incluidos en este listado son Brasil, Colombia y Uruguay, todos con gobiernos de izquierda", indicó el exlegislador en un texto publicado en su cuenta de X.
Hizo alusión a una nota del portal El Observador que indica que "la cantidad de visas laborales que solicita Uruguay es ínfima", por lo que reflexiona que "no existe fundamento técnico ni estadístico que justifique la medida, lo que reafirma su carácter arbitrario y discriminatorio".
Visas y cuestionamientos
Concluye con una reflexión en torno a la defensa de los intereses del país al señalar que "en un continente donde EEUU vuelve a aplicar injerencia bajo la Doctrina Monroe, defender el interés nacional debería estar por encima de cualquier politiquería barata".
Una vez conocida la lista del Gobierno de EEUU, la oposición no se ahorró calificativos. Desde que el embajador "estaba papando moscas" (Felipe Schipani dixit) hasta "vergüenza" por integrar la lista fueron algunos de los cuestionamientos.