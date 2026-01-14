EEUU suspende el procesamiento de visas para 75 países, incluido Uruguay

“La inmigración procedente de estos países se detendrá mientras el Departamento de Estado revisa los mecanismos de procesamiento, con el fin de evitar el ingreso de extranjeros que accedan a beneficios públicos y programas de asistencia social”, indica la directriz oficial.
Países con emisión de visas supendida
1. Afganistán
2. Albania
3. Argelia
4. Antigua y Barbuda
5. Armenia
6. Azerbaiyán
7. Bahamas
8. Bangladés
9. Barbados
10. Bielorrusia
11. Belice
12. Bután
13. Bosnia y Herzegovina
14. Brasil
15. Birmania (Myanmar)
16. Camboya
17. Camerún
18. Cabo Verde
19. Colombia
20. Costa de Marfil
21. Cuba
22. República Democrática del Congo
23. Dominica
24. Egipto
25. Eritrea
26. Etiopía
27. Fiyi
28. Gambia
29. Georgia
30. Ghana
31. Granada
32. Guatemala
33. Guinea
34. Haití
35. Irán
36. Irak
37. Jamaica
38. Jordania
39. Kazajistán
40. Kosovo
41. Kuwait
42. Kirguistán
43. Laos
44. Líbano
45. Liberia
46. Libia
47. Macedonia del Norte
48. Moldavia
49. Mongolia
50. Montenegro
51. Marruecos
52. Nepal
53. Nicaragua
54. Nigeria
55. Pakistán
56. República del Congo
57. Rusia
58. Ruanda
59. San Cristóbal y Nieves
60. Santa Lucía
61. San Vicente y las Granadinas
62. Senegal
63. Sierra Leona
64. Somalia
65. Sudán del Sur
66. Sudán
67. Siria
68. Tanzania
69. Tailandia
70. Togo
71. Túnez
72. Uganda
73. Uruguay
74. Uzbekistán
75. Yemen