Mundo EEUU | Donald Trump | visas

Lista negra

EEUU suspende el procesamiento de visas para 75 países, incluido Uruguay

El presidente de EEUU, Donald Trump, frenará el ingreso de extranjeros de decenas de países para revisar protocolos y evitar que nuevos inmigrantes utilicen programas de asistencia social y beneficios públicos.

Presidente de EEUU, Donald Trump.

Por Redacción Caras y Caretas

El gobierno de los Estados Unidos (EEUU), encabezado por Donald Trump, anunció la suspensión total y por tiempo indeterminado del procesamiento de visas de inmigrantes para ciudadanos de más de 75 países, entre los que se encuentra Uruguay. No aplicaría para visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales como turismo, estudio o trabajo.

La medida, que fue confirmada por el Secretario de Estado Marco Rubio, entrará en vigencia el próximo 21 de enero. La noticia fue adelantada por la cadena Fox News y marca el inicio de una revisión exhaustiva de los criterios de admisión de extranjeros al país norteamericano.

El argumento central del Departamento de Estado es el refuerzo de los controles de seguridad y económicos. Específicamente, el gobierno estadounidense busca implementar nuevos filtros para evitar el ingreso de personas que, a su criterio, puedan representar una "carga pública" o dependan de los sistemas de asistencia social de ese país.

“La inmigración procedente de estos países se detendrá mientras el Departamento de Estado revisa los mecanismos de procesamiento, con el fin de evitar el ingreso de extranjeros que accedan a beneficios públicos y programas de asistencia social”, indica la directriz oficial.

Países con emisión de visas supendida

1. Afganistán

2. Albania

3. Argelia

4. Antigua y Barbuda

5. Armenia

6. Azerbaiyán

7. Bahamas

8. Bangladés

9. Barbados

10. Bielorrusia

11. Belice

12. Bután

13. Bosnia y Herzegovina

14. Brasil

15. Birmania (Myanmar)

16. Camboya

17. Camerún

18. Cabo Verde

19. Colombia

20. Costa de Marfil

21. Cuba

22. República Democrática del Congo

23. Dominica

24. Egipto

25. Eritrea

26. Etiopía

27. Fiyi

28. Gambia

29. Georgia

30. Ghana

31. Granada

32. Guatemala

33. Guinea

34. Haití

35. Irán

36. Irak

37. Jamaica

38. Jordania

39. Kazajistán

40. Kosovo

41. Kuwait

42. Kirguistán

43. Laos

44. Líbano

45. Liberia

46. Libia

47. Macedonia del Norte

48. Moldavia

49. Mongolia

50. Montenegro

51. Marruecos

52. Nepal

53. Nicaragua

54. Nigeria

55. Pakistán

56. República del Congo

57. Rusia

58. Ruanda

59. San Cristóbal y Nieves

60. Santa Lucía

61. San Vicente y las Granadinas

62. Senegal

63. Sierra Leona

64. Somalia

65. Sudán del Sur

66. Sudán

67. Siria

68. Tanzania

69. Tailandia

70. Togo

71. Túnez

72. Uganda

73. Uruguay

74. Uzbekistán

75. Yemen

