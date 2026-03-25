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Sociedad cuerpo | trabajadores | hallazgo

Investigan

Buscaban cables de fibra óptica y hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Trabajadores del Ferrocarril Central localizaron el cuerpo en una cámara de alcantarillado mientras realizaban el tendido de fibra óptica en la zona de Sayago.

Encuentran un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Encuentran un cuerpo en avanzado estado de descomposición
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Caras y Caretas Diario

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Un grupo de trabajadores del Ferrocarril Central halló este martes un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición en las inmediaciones de Sayago. El descubrimiento se produjo de manera accidental sobre las 12:53 horas, mientras los operarios realizaban tareas de tendido de fibra óptica en la intersección de Continuación Quicuyo y la avenida Millán. El hecho fue reportado de inmediato a través de un llamado al servicio de emergencias 911 por uno de los presentes en el lugar, de acuerdo a lo informado por Telemundo.

Según la información policial, el hallazgo tuvo lugar cuando la fibra óptica con la que trabajaban quedó obstruida. Al inspeccionar una cámara del sistema de alcantarillado para identificar el problema, los operarios visualizaron el cuerpo, que se encontraba vestido únicamente con ropa interior y no ha podido ser identificado hasta el momento debido a su estado.

Tras el arribo del personal policial, se procedió a entrevistar al denunciante para corroborar los detalles del suceso. Actualmente, la escena permanece preservada por las autoridades competentes, quienes continúan trabajando en el sitio para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la investigación que permita esclarecer las causas del fallecimiento.

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