Buscaban cables de fibra óptica y hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Un grupo de trabajadores del Ferrocarril Central halló este martes un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición en las inmediaciones de Sayago. El descubrimiento se produjo de manera accidental sobre las 12:53 horas, mientras los operarios realizaban tareas de tendido de fibra óptica en la intersección de Continuación Quicuyo y la avenida Millán. El hecho fue reportado de inmediato a través de un llamado al servicio de emergencias 911 por uno de los presentes en el lugar, de acuerdo a lo informado por Telemundo.