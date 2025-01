Coalición y FA no se pusieron de acuerdo en una declaración conjunta sobre Venezuela

La declaración oficialista

En ese sentido, los seis legisladores oficialistas (de 10 presentes) aprobaron una declaración que constaba de cuatro puntos: calificar al régimen de Maduro como "una dictadura", sostene que su asunción del pasado 10 de enero fue "un golpe de Estado", y denunciar "las violaciones a los derechos humanos" incluyendo "la detención y desaparición de un ciudadano uruguayo", además de promover "un proceso de paz que termine con la asunción de Edmundo González Urrutia como presidente".

Declaración Coalición.jpg

Por su parte, los cuatro legisladores del Frente Amplio (FA) no apoyaron dicha declaración y presentaron una propia, en minoría.

Caggiani criticó que legisladores oficialistas "trabajan para los desacuerdos"

El senador Daniel Caggiani fue quien anunció oficialmente que no se había llegado a un consenso con el oficialismo para votar una declaración conjunta sobre Venezuela. "Algunos trabajan para los acuerdos y otros para los desacuerdos", advirtió el Caggiani sobre la voluntad oficialista para llegar una declaración conjunta.

"A veces las acciones nos unen y las palabras nos dividen. No hemos podido condensar una declaración común", lamentó el legislador.

Caggiani cuestionó que "algunos legisladores le exigen más al FA que a su propio gobierno", en referencia a la declaración de cancillería del 10 de enero en la que nunca se utilizó la palabra "dictadura", sino que se expresa "de la misma manera" que el documento del FA, señaló.

El senador reconoció que “hay falta de legitimidad de origen del proceso electoral. No avalamos lo que sucedió, pero tampoco podemos decir que ganó Edmundo González, no tenemos la varita mágica"... “desde acá desde el Palacio Legislativo no vamos decir quién ganó o quién no ganó las elecciones en Venezuela", apuntó.

La declaración del FA

La declaración presentada por la bancada del FA (que no hizo falta que se someta a votación porque antes fue aprobada la oficialista) expresaque el gobierno venezolano "ha profundizado su alejamiento del marco institucional impulsado por la propia Constitución aprobada en el año 1999".

Señala que el juramento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela se dio "sin las auditorías de verificación correspondientes al proceso electoral", lo cual "erosiona la legitimidad del resultado y cuestionan cualquier tránsito democrático".

El documento exhorta al gobierno uruguayo que "contribuya junto a otros actores del concierto internacional a la búsqueda de una solución dialogada con los actores políticos venezolanos".