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Política

Comisión de Industria

Colorados convocarán a Cardona por el ajuste de los precios de los combustibles

“Lo que corresponde” es “dar las explicaciones” por parte del Ejecutivo, ya que “fijan metas que después no se pueden cumplir”, dijo el diputado Walter Verri.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en Oriente Medio, con el cierre del estrecho de Ormuz por parte de las autoridades iraníes –lugar por donde pasa el 20% del petróleo y el gas natural del mundo–, sacudió los mercados petroleros y llevó a que el gobierno uruguayo adelantara el ajuste del precio de los combustibles, en el marco de “una situación de carácter excepcional”. A partir del miércoles 1º de abril, el precio de la nafta subirá 5,39 pesos y el del gasoil, 3,31 pesos; el gobierno también anunció que ajustará mensualmente el precio de los combustibles.

Tras el anuncio del Poder Ejecutivo, el senador colorado Tabaré Viera resolvió citar a la ministra de Industria Fernanda Cardona a la Comisión de Industria del Senado para conocer cuáles serán los próximos pasos del gobierno en este contexto.

Por su parte, el diputado colorado Walter Verri, quien en el período pasado se desempeñó como subsecretario del Ministerio de Industria, señaló que el lunes 6 de abril, después de Semana de Turismo, la oposición ingresará la solicitud de citación a la comisión. Para el diputado, “lo que corresponde” es “dar las explicaciones” por parte del Poder Ejecutivo, ya que “se fijan metas que después no se pueden cumplir”.

Decisión política

Para Verri, la decisión de subir o bajar el precio de los combustibles “siempre es una decisión política”. Señaló que ajustar “por debajo de lo que cuesta producir el petróleo, importarlo y refinarlo” repercute negativamente en las finanzas de Ancap. El diferencial, sostuvo, “lo termina pagando Ancap”.

“Yo no sé cuál va a ser la decisión del Poder Ejecutivo, pero es claro que el mercado del petróleo es un mercado hoy sumamente inestable y explosivo”, apuntó el diputado colorado. “La realidad es esa, entonces, ¿por qué atarse ellos mismos a una situación que los lleva hoy a incumplirla con un decreto solamente por decir ‘cambiamos algo de lo que venía del gobierno anterior’?”, expresó.

En ese marco, señaló que la intención del Partido Colorado con la citación a Cardona es que la ministra “explique los cambios y diga con certeza qué va a ocurrir”, ya que “lo que habían previsto hace menos de un año, ya no lo están cumpliendo”, en referencia al ajuste mensual y no bimensual, como se había anunciado el año pasado.

“¿Cuál es el plan ahora? Tiene que haber una previsibilidad. Hay un sector productivo que está dependiendo de los vaivenes del combustible”, agregó Verri.

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