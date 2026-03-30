Colorados convocarán a Cardona por el ajuste de los precios de los combustibles

Decisión política

Para Verri, la decisión de subir o bajar el precio de los combustibles “siempre es una decisión política”. Señaló que ajustar “por debajo de lo que cuesta producir el petróleo, importarlo y refinarlo” repercute negativamente en las finanzas de Ancap. El diferencial, sostuvo, “lo termina pagando Ancap”.

“Yo no sé cuál va a ser la decisión del Poder Ejecutivo, pero es claro que el mercado del petróleo es un mercado hoy sumamente inestable y explosivo”, apuntó el diputado colorado. “La realidad es esa, entonces, ¿por qué atarse ellos mismos a una situación que los lleva hoy a incumplirla con un decreto solamente por decir ‘cambiamos algo de lo que venía del gobierno anterior’?”, expresó.

En ese marco, señaló que la intención del Partido Colorado con la citación a Cardona es que la ministra “explique los cambios y diga con certeza qué va a ocurrir”, ya que “lo que habían previsto hace menos de un año, ya no lo están cumpliendo”, en referencia al ajuste mensual y no bimensual, como se había anunciado el año pasado.

“¿Cuál es el plan ahora? Tiene que haber una previsibilidad. Hay un sector productivo que está dependiendo de los vaivenes del combustible”, agregó Verri.