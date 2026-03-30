La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán en Oriente Medio, con el cierre del estrecho de Ormuz por parte de las autoridades iraníes –lugar por donde pasa el 20% del petróleo y el gas natural del mundo–, sacudió los mercados petroleros y llevó a que el gobierno uruguayo adelantara el ajuste del precio de los combustibles, en el marco de “una situación de carácter excepcional”. A partir del miércoles 1º de abril, el precio de la nafta subirá 5,39 pesos y el del gasoil, 3,31 pesos; el gobierno también anunció que ajustará mensualmente el precio de los combustibles.
Comisión de Industria
Colorados convocarán a Cardona por el ajuste de los precios de los combustibles
“Lo que corresponde” es “dar las explicaciones” por parte del Ejecutivo, ya que “fijan metas que después no se pueden cumplir”, dijo el diputado Walter Verri.