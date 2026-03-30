Uruguay supera los 100.000 vacunados contra la gripe en la primera semana de campaña

En un balance sumamente positivo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que, a tan solo siete días del inicio de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, más de 100.000 personas ya han recibido su dosis. Esta cifra refleja una respuesta inmediata de la población ante la convocatoria sanitaria.
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Prevención antes del pico invernal
Desde la cartera de salud se enfatizó la importancia de este despliegue temprano. El objetivo es lograr la inmunización de la mayor cantidad de ciudadanos antes de que aumente la circulación viral característica de los meses más fríos.
“La vacunación es una herramienta clave para reducir hospitalizaciones y complicaciones graves, especialmente en los grupos de mayor riesgo”, subrayó el MSP en su comunicado oficial.
Disponibilidad y acceso nacional
Para la edición 2026 de la campaña, el Estado uruguayo adquirió un total de 600.000 dosis, las cuales están siendo distribuidas estratégicamente para garantizar la cobertura total. Los puntos clave de la campaña incluyen:
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Gratuidad universal: La vacuna no tiene costo para el usuario.
Acceso simplificado: Disponible tanto en vacunatorios públicos como privados de todo el país.
Población objetivo: Si bien es abierta, se prioriza el llamado a personas mayores y niños pequeños, sectores donde la influenza suele derivar en mayores complicaciones de salud.