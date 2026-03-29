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Política Álvaro Balbi | Carlos Negro |

Carlos Negro negó existencia y reserva de documento sobre el asesinato de Álvaro Balbi

Hace dos semanas se denunció que el documento habría sido declarado en reserva por el ministro Negro, extremo que este negó este domingo.

Negro negó existencia de documento sobre Balbi.

Negro negó existencia de documento sobre Balbi.

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Por Redacción Caras y Caretas

El ministro del Interior, Carlos Negro, negó la existencia de un documento sobre la causa de la muerte del militante comunista Álvaro Balbi en dependencias de la Dirección de Inteligencia de la Policía en 1975. "Nunca estuvo ese documento", dijo categóricamente Negro al ser consultado en Legítima Defensa 2da. Dosis.

"Nunca estuvo. Nunca estuvo ese documento. Así se lo comunicamos a Nilo Patiño (De Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos) que estuvo en el Ministerio. Se lo dijimos, vamos a buscar ese documento; nosotros no sabíamos la existencia de ese documento, vamos a buscar y lo vamos a entregar", sostuvo Negro. No obstante, recordó que "hay que tener en claro también que cuando hay una investigación en curso, como son las de lesa humanidad, los dueños de esa investigación no somos nosotros, puede ser la Fiscalía o el Poder Judicial, depende de qué código se esté aplicando".

Indicó que la búsqueda del documento incluyó intercambios con "actores vinculados a la causa, como Nilo Patiño, a quien se le comunicó que se realizarían todas las averiguaciones necesarias. El resultado fue negativo".

Además, "se consultó directamente a la Fiscalía y a los equipos policiales que trabajan en investigaciones de lesa humanidad. La respuesta fue coincidente: el documento nunca estuvo en poder de la Justicia ni fue incorporado a la causa".

Negro explica mecanismos

Negro también aclaró que, si bien existen mecanismos de reserva de información para proteger investigaciones en curso, "este no es el caso". La inexistencia del documento es, según insisten, la única explicación.

Hace dos semanas, el periodista Samuel Blixen denunció en el semanario Brecha que las sucesivas administraciones del Frente Amplio fueron cómplices en el ocultamiento de información; primero dijeron que el archivo estaba "extraviado" pero cuando se cursó un pedido de información pública por parte del grupo de investigación universitaria Cruzar*, ya vencido "generosamente" el plazo que establece la ley, el documento fue declarado bajo reserva por el Ministerio del Interior con Carlos Negro a la cabeza.

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