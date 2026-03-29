El ministro del Interior, Carlos Negro, negó la existencia de un documento sobre la causa de la muerte del militante comunista Álvaro Balbi en dependencias de la Dirección de Inteligencia de la Policía en 1975. "Nunca estuvo ese documento", dijo categóricamente Negro al ser consultado en Legítima Defensa 2da. Dosis.
Carlos Negro negó existencia y reserva de documento sobre el asesinato de Álvaro Balbi
Hace dos semanas se denunció que el documento habría sido declarado en reserva por el ministro Negro, extremo que este negó este domingo.