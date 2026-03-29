Carlos Negro negó existencia y reserva de documento sobre el asesinato de Álvaro Balbi

Además, "se consultó directamente a la Fiscalía y a los equipos policiales que trabajan en investigaciones de lesa humanidad. La respuesta fue coincidente: el documento nunca estuvo en poder de la Justicia ni fue incorporado a la causa".

Negro explica mecanismos

Negro también aclaró que, si bien existen mecanismos de reserva de información para proteger investigaciones en curso, "este no es el caso". La inexistencia del documento es, según insisten, la única explicación.

Hace dos semanas, el periodista Samuel Blixen denunció en el semanario Brecha que las sucesivas administraciones del Frente Amplio fueron cómplices en el ocultamiento de información; primero dijeron que el archivo estaba "extraviado" pero cuando se cursó un pedido de información pública por parte del grupo de investigación universitaria Cruzar*, ya vencido "generosamente" el plazo que establece la ley, el documento fue declarado bajo reserva por el Ministerio del Interior con Carlos Negro a la cabeza.