¿Más días de clases? Pedro Bordaberry abre debate pero Udelar y ANEP lo consideran inconstitucional

El argumento de Pedro Bordaberry

Los legisladores colorados advierten que entre 2017 y 2024 hubo como máximo 185 días de clase en Uruguay y con esta iniciativa buscan “mejorar la calidad de la educación”.

El fundamento central del proyecto de Pedro Bordanerry se apoya en una idea relativamente extendida en la literatura educativa: el tiempo importa. Más horas de exposición a contenidos, más continuidad en los procesos de enseñanza y menos interrupciones pueden contribuir a consolidar aprendizajes, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Los resultados de las pruebas PISA han sido utilizados como respaldo indirecto de esta tesis, en tanto Uruguay no ha logrado avances significativos en comprensión lectora, matemática y ciencias en los últimos ciclos.

Sin embargo, especialistas advierten que el tiempo por sí solo no garantiza calidad. La clave, sostienen, está en cómo se utiliza ese tiempo: planificación docente, condiciones de trabajo, recursos didácticos y clima institucional son variables tanto o más determinantes que la cantidad de días en el calendario.

Las objeciones de Udelar y ANEP

Las objeciones de Udelr y Anep abren un debate más amplio sobre los límites entre la definición de políticas públicas por parte del sistema político y la autonomía técnica de los organismos educativos. ¿Puede el Parlamento fijar por ley la cantidad de días de clase? ¿O estaría invadiendo competencias reservadas a la administración de la educación?