El sistema educativo uruguayo vuelve a situarse en el centro de la discusión pública. Esta vez, a partir de un proyecto de ley impulsado por los senadores colorados Pedro Bordaberry y Tabaré Viera, que propone establecer un mínimo obligatorio de 200 días efectivos de clases al año en la educación inicial, primaria y media. La iniciativa apunta a extender el tiempo pedagógico como una vía para mejorar los resultados educativos, en un contexto donde los desempeños de los estudiantes —particularmente en evaluaciones internacionales— vienen mostrando señales de estancamiento.
Se acabó el recreo
¿Más días de clases? Pedro Bordaberry abre debate pero Udelar y ANEP lo consideran inconstitucional
Los senadores de Vamos Uruguay, Tabaré Viera y Pedro Bordaberry, presentaron un proyecto der ley para que haya 200 días de clase durante el año.