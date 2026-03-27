Gobierno definió suba de combustibles con tope del 7%.

"Estrategia de mitigación"

Cardona afirmó que el gobierno resolvió implementar una estrategia de mitigación y mantener la metodología vigente para la fijación de precios, aunque con algunos ajustes en la frecuencia. “El gobierno ha resuelto implementar una estrategia de mitigación a esta realidad con las particularidades que tiene nuestro país”, expresó.

Asimismo, explicó que se mantendrá el sistema que establece un techo y un piso de variación en los precios, pero que la fijación pasará a ser mensual. “Lo que hemos resuelto es mantenernos en esa metodología, quedarnos dentro de los guarismos de la metodología, fijar el ajuste dentro de esa metodología”, indicó.

En esa línea, señaló que el ajuste se aplicará dentro del margen previsto por la normativa vigente. “Nos podemos mantener en ese guarismo del 7% fijándolo de manera mensual”, sostuvo. Con este ajuste, de acuerdo a un comunicado que difundió el gobierno, la nafta súper costará 82,27 pesos (aumento de $5,39) y el gasoil 50S 50,63 pesos (aumento de $3,31).

La jerarca también indicó que el gobierno continuará monitoreando la evolución del mercado internacional de forma permanente para evaluar la situación. Según explicó, el objetivo es acompasar la realidad internacional sin generar perjuicios para el país.

Las medidas complementarias de la estrategia de mitigación fueron presentadas por el ministro Oddone, quien participó de la conferencia junto a otras autoridades del gobierno y empresas públicas vinculadas al sector energético.