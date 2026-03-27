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Política combustibles | gobierno | Fernanda Cardona

A partir del 1º de abril

Gobierno definió suba de combustibles con tope del 7%

El ajuste responde al fuerte aumento del petróleo por la crisis internacional y a la suba de precios de combustibles en la región, según explicó el gobierno.

Gobierno definió suba de combustibles con tope del 7%.

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El gobierno presentó una estrategia para enfrentar la suba internacional del petróleo y mitigar su impacto en los precios de los combustibles en Uruguay. Así lo explicó la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, en una conferencia de prensa que brindó este viernes junto al ministro de Economía, Gabriel Oddone.

Durante la conferencia, Cardona explicó que las medidas se definieron tras un "monitoreo" permanente de la situación energética mundial y regional. Argumentó que el contexto internacional cambió de forma significativa desde fines de febrero, "a partir de lo que es el comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán", lo que ocasionó un fuerte impacto en los precios del petróleo y sus derivados. Según indicó, la situación global fue determinante para la definición de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo.

La ministra explicó que el aumento del petróleo ha sido significativo en pocas semanas y que los precios de los combustibles también subieron en los países de la región. En ese sentido, sostuvo que Uruguay debía considerar ese escenario internacional al momento de definir su política de precios.

"Estrategia de mitigación"

Cardona afirmó que el gobierno resolvió implementar una estrategia de mitigación y mantener la metodología vigente para la fijación de precios, aunque con algunos ajustes en la frecuencia. “El gobierno ha resuelto implementar una estrategia de mitigación a esta realidad con las particularidades que tiene nuestro país”, expresó.

Asimismo, explicó que se mantendrá el sistema que establece un techo y un piso de variación en los precios, pero que la fijación pasará a ser mensual. “Lo que hemos resuelto es mantenernos en esa metodología, quedarnos dentro de los guarismos de la metodología, fijar el ajuste dentro de esa metodología”, indicó.

En esa línea, señaló que el ajuste se aplicará dentro del margen previsto por la normativa vigente. “Nos podemos mantener en ese guarismo del 7% fijándolo de manera mensual”, sostuvo. Con este ajuste, de acuerdo a un comunicado que difundió el gobierno, la nafta súper costará 82,27 pesos (aumento de $5,39) y el gasoil 50S 50,63 pesos (aumento de $3,31).

La jerarca también indicó que el gobierno continuará monitoreando la evolución del mercado internacional de forma permanente para evaluar la situación. Según explicó, el objetivo es acompasar la realidad internacional sin generar perjuicios para el país.

Las medidas complementarias de la estrategia de mitigación fueron presentadas por el ministro Oddone, quien participó de la conferencia junto a otras autoridades del gobierno y empresas públicas vinculadas al sector energético.

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